بروجكت مانجمنت إنستيتيوت يعيّن سونيل براشارا في منصب الرئيس والرئيس التنفيذي الجديد

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أعلن اليوم معهد “بروجكت مانجمنت إنستيتيوت” (“بيه إم آي”) أنّ مجلس إدارته قام بتعيين سونيل براشارا لتولي منصب الرئيس والرئيس التنفيذي، وذلك في قرار يسري مفعوله فوراً. ومن خلال هذا المنصب، سيكون سونيل بمثابة الداعم الرئيسي للمؤسّسة العالميّة لمعهد “بيه إم إيه” لخدمة أكثر من ثلاثة ملايين متخصص في جميع البلدان تقريباً حول العالم. ومن خلال العمل مع مجلس الإدارة، سيشرف على تنفيذ الخطّة الاستراتيجيّة الجديدة لمعهد “بيه إم آي”، وتوجيه المؤسّسة نحو مستقبل مصمّم لمساعدة الملايين من المهنيين في مجال إدارة المشاريع حول العالم على تسريع مسيرتهم المهنية وتحويل أفكارهم إلى حقيقة.

وقال راندال تي (راندي) بلاك، مهندس ومتخصّص في مجال إدارة المشاريع ورئيس مجلس إدارة معهد “بيه إم آي”، في هذا السياق: “يقوم معهد ’بيه إم آي‘، انطلاقاً من إرثه الممتدّ على 50 عام من النجاح في مجال تعزيز ممارسة إدارة المشاريع حول العالم، بتحديد مسار جديد لخمسين عام مقبل وبعدها. وساهمت ريادة سونيل وخبرته العالميّة في مجال التحويل الرقمي والشغف لهدف ’بيه إم آي‘ بجعله ملائماً تماماً لتولي منصب الرئيس التنفيذي التالي. وتشكّل ريادته حقبة من الشفافيّة المحسّنة والتعاون لتحفيز الأعضاء، والمتطوّعين، والمساهمين لدعم عمل ’بيه إم آي‘ – ما يضمن مشاركة تأثير وقيمة إدارة المشاريع حول العالم”.

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ويجلب سونيل أكثر من ثلاثة عقود من الريادة العالميّة القيّمة إلى “بيه إم آي”، مع سجل متين في وضع الاستراتيجيّات، وتأمين خطط التحول الواسعة النطاق، وتلبية تحديات النموّ والأرباح للمؤسسات الدولية.

وصرّح سونيل قائلاً: “تقوم التكنولوجيا بتحويل طريقة إجراء الأعمال في العالم بسرعة كبيرة. وإنّني أتطلّع قدماً إلى العمل مع فريق العمل في ’بيه إم آي‘ لتأمين مبادرة جريئة جديدة ممتدة على عدة سنوات ومصمّمة لصقل الاتجاه الاستراتيجي للمؤسسة، وتحسين القدرات التقنيّة لاحتضان صيحات العمل المتعددة، وتأمين قيمة ليس لها مثيل إلى أعضائنا والمتطوعين والفروع وأخصائيّي المشاريع. انطلاقاً من العمل كرائد أعمال لشركات ضخمة ومركبة حول العالم، شهدتُ بشكلٍ مباشر على القدرة التي تتيحها الإدارة المحترفة للمشاريع لإنجاح الأفراد والمؤسسات”.

وقبل الانضمام إلى “بيه إم آي”، شغل سونيل منصب الرئيس التنفيذي في شركة “آي 1 تو” المحدودة في المملكة المتحدة، مسرّع للمبيعات خاص بالشركات الرقميّة الناشئة، التي أسّسها في عام 2016 وشهدت نمواً على الصعيد الدولي. وشغل في السابق منصب الرئيس التنفيذي لشركة “إكسبيريو إنترناشونال”، كما شغل أيضاً الكثير المناصب القياديّة التنفيذيّة عبر تقنيّة المعلومات والاتّصالات وقطاعات الاتّصالات اللاسلكيّة. وتشمل خبرته الموسّعة المتعددة الوظائف والمتعددة الثقافات والمتعددة المناطق الجغرافيّة إدارة المبيعات، والعمليات، والتحول الرقمي لشركات مثل “فودافون” و”نوكيا” و”أكسنتور” و”بيروت سيستمز” (“إن تي تي”). وانطلاقاً من عمله كتنفيذيّ في مجال الأعمال، قام بتطوير تقدير لخبرة إدارة المشاريع، ويفهم رؤية “خارجية داخليّة” حول قدرة “بيه إم آي” على توسيع امتدادها حول العالم.