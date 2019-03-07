خبير اقتصادى: زيادة الاحتياطى النقدى إلى 44 مليار دولار مكسب كبير للدولة المصرية

Advertisements

صرح الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، “إن زيادة الاحتياطى النقدى للدولة المصرية إلى ما يقارب من 44.06 مليار دولار يعد مكسب حقيقي للاقتصاد المصري”.

وأضاف، “أن أى زيادة فى الاحتياطي النقدي تمثل ميزة جديدة، يتم إضافتها إلى الدول المصرية”، ولفت إلى “أن الدولة المصرية تستطيع من خلال هذا المخزون النقدي أن تعمل على تلبية احتياجاتها من السلع الأساسية”.

Advertisements

وأشار الخبير الاقتصادي، “أنه جرى العرف دوليًا على أن الاحتياطي النقدي المناسب، يجب أن يكفي من أجل القضاء على احتياجات الدولة من السلع الأساسية لمدة ثلاثة أشهر”.

وتابع، “أما الاحتياطي النقدي الذي تمتلكه الدولة المصرية خلال الوقت الراهن فإنه يكفي للقضاء على احتياجات الدولة المصرية من السلع الرئيسية لمدة ثمانية أشهر ونصف، وتلك الزيادة تمثل إضافة جديدة لوضع اقتصادي الدولة المصرية”.

وأوضح رشاد عبده، “أن جمهورية مصر العربية، تحترم التزاماتها الخارجية، وتقوم بسداد ديونها فى الوقت المناسب”.

ولفت إلى “أن وزير المالية المصرية الدكتور محمد معيط قد أعلن منذ أسابيع، عن طرح أذون خزانة بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي، وقامت الدولة المصرية بسداد الديون المستحقة”.

وأضاف، “أن البنك المركزي المصري عليه أن يعلن عن تفاصيل الزيادة بشكل كامل من الأموال التي يتم أضافتها إلى الاحتياطي النقدي للدولة، كما يجب أن يتم الإعلان عن الديون التي تقوم الدولة بدفعها خلال تلك الفترة”، أوضح أنه فى كل الأحوال تعد زيادة الاحتياطي النقدي ميزة جديدة تضاف إلى اقتصاد جمهورية مصر العربية.

أقرا المزيد المركزي المصري يعلن رصيد الاحتياطي الأجنبي خلال الأسبوع القادم