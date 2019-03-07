مؤتمر آي بي سي لعام 2019 ترحّب بالترشيحات لبرنامج جوائزها المرموقة

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تمّ فتح باب الترشح لجوائز “آي بي سي 2019″، بهدف الاحتفال بالتميز في القطاع. بدءاً من الإنجازات التقنيّة الأكثر إثارة في مجال الإعلام والترفيه والتكنولوجيا، إلى الإنجازات الفرديّة الاستثنائيّة والمشاريع التي حقّقت تأثيراً اجتماعيّاً إيجابيّاً، تشكّل جوائز “آي بي سي” علامة مرغوبة للتقدير من قبل الأقران في القطاع في التماشي مع روحيّة “آي بي سي” للإدارة “من قبل القطاع، ومن أجل القطاع”.

ويسرّ “آي بي سي” أن تعلن عن فئتَين جديدتَين لهذا العام، تعكسان طريقة تطوّر القطاع على الصعيد العالمي. تحتفل جائزة الرائد الشاب بأجدد وألمع المواهب في القطاع. من المشاركات، سيتمّ اختيار أفضل 30 نجم صاعد يبيّنون عن شغف استثنائي وطموح والتزام بعملهم، سواء كانوا يشغلون منصباً إبداعياً أو تقنياً أو تجارياً أو استراتيجياً، ضمن قائمة “آي بي سي 365 لأفضل 30 رائد دون سنّ الثلاثين” مع حصول المشارك المتميّز على جائزة الرائد الشاب. وستكرّم جائزة التأثير الاجتماعي مبادرة شركة أو حملة تحقّق تأثيراً إيجابياً في العالم الأكثر اتّساعاً، للتطرّق إلى مشكلة مهمّة قي سياق القطاع مثل الاستدامة أو التنوّع أو الصحة. تجدر الإشارة إلى أنه يمكن المشاركة بهاتين الفئتين الجديدتين من الجوائز مجاناً.

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وقالت جايسيكا لابسيوالا، رئيسة قسم المحتوى في “آي بي سي”، في هذا السياق: “من المهمّ بالنسبة إلى ’آي بي سي‘ أن تقوم بإبراز المواهب وتكريم الإنجازات التي تدفع القطاع إلى مستويات أعلى. وإنّنا متحمّسون لإطلاق هذه الجوائز الجديدة للاحتفال بمواهب المتخصّصين في قطاعنا الذين يحققون إنجازات رائعة”.

وتعود في عام 2019 جوائز الابتكار الأكثر رواجاً، لدعم الابتكار في المشاريع والفرق التي قامت بتلك الابتكارات. مع استمرار إحداث التحولات الجذرية في قطاع الإعلام والترفيه والتكنولوجيا والتوافق مع عوامل تسريع عاموديّة أخرى، تحرص لجنة التحكيم على رؤية أمثلة للتعاون المنتج الذي يؤدي إلى حلول ابتكاريّة للتحديات والفرص الناتجة عنها. ليس حجم ومستوى المشروع مهمّاً ما دامت المشاركة تبرهن عن ابتكار ثوريّ وتحلّ مشاكل العالم الفعلي بطريقة إبداعيّة. أما الفئات الثلاثة للجوائز الابتكاريّة، فهي: ابتكار المحتوى، وتوزيع المحتوي، والمحتوى في كلّ مكان.

وسيستفيد المشاركون من البرنامج العالمي التسويقي المخصص الذي يحيط بالجوائز، وندعوهم إلى حضور حفل توزيع الجوائز، الذي يعقد خلال مؤتمر “آي بي سي” في يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر في مركز معارض ومؤتمرات “أمستردام راي”. سيشهد الحفل أيضاً على الكثير من جوائز الإنجاز الاستثنائي التي تمنحها لجنة التحكيم، بما في ذلك أعرق جائزة من “آي بي سي” للتميز الدولي.