المحكمة العليا تصدر حكماً بالإجماع لصالح ريميني ستريت يقضي بإلزام أوراكل بإعادة 12.8 مليون دولار

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أصدرت اليوم شركة “ريميني ستريت” (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرّمز: Nasdaq: RMNI)، وهي المزوّد العالمي لمنتجات وخدمات البرمجيات للشركات والمزود الرائد للدعم من الطرف الثالث لمنتجات “أوراكل” و”إس إيه بيه” البرمجية، البيان التالي رداً على حكم المحكمة العليا الأمريكية في دعوى “ريميني ستريت” ضد “أوراكل”:

“أصدرت اليوم المحكمة العليا الأمريكية حكماً بالإجماع يتّسم بأهمية وطنية في قانون حقوق النشر، وأبطلت الأحكام السابقة التي أصدرتها المحاكم الدنيا والتي حُكم بموجبها على شركة ’أوراكل‘ أن تعيد مبلغ 12.8 مليون دولار على شكل نفقات غير خاضعة للضريبة (بالإضافة إلى الفائدة) كانت “ريميني ستريت” قد دفعته إلى “أوراكل” في عام 2016. وسيضاف هذا المبلغ إلى 21.5 مليون دولار أمريكي كانت ’أوراكل‘ ملزمةَ بإعادته إلى ’ريميني ستريت‘ وفق قرار محكمة استئناف الدائرة التاسعة، وهو قرار عادت واستأنفته ’ريميني ستريت‘ بشأن قضيتها ضد ’أوراكل‘. ويأتي هذا القرار لحلّ مشكلة الانقسام في البلاد بين محاكم الاستئناف الفيدرالية فيما يتعلق بالمبالغ الصحيحة للتكاليف الخاصة بدعوى حقوق النشر.

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ويساهم الحُكم الصادر اليوم بتصحيح خطأ قانوني آخر في قضية ’أوراكل‘ ضد ’ريميني ستريت‘ الذي صدر الحكم المتعلق بها في عام 2015. خسرت ’أوراكل‘ في نهاية المطاف 23 من أصل 24 دعوى رُفعت في هذه القضية، وتبيّن أن ’ريميني ستريت‘ مسؤولة فقط عن انتهاك ’بريء‘ لحقوق النشر. لذا، تمت تبرئة سيث إيه. رافين، الرئيس التنفيذي لشركة ’ريميني ستريت‘ في جميع الدعاوى ذات الصلة.

وفي هذا السياق، قال رافين: “نحن سعداء بفوزنا الأخير أمام المحكمة العليا، ونتطلع إلى الاستمرار في منافستنا الشرسة مع ’أوراكل‘ في السوق من خلال تقديم أفضل خدمة دعم لبرمجيات الشركات وقيمة لمرخصي ’أوراكل‘ في جميع أنحاء العالم”.

تواصل شركة “ريميني ستريت” سعيها الحثيث لمتابعة استئنافها المعلّق أمام محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأمريكية لاسترداد مبلغ إضافي قدره 28.5 مليون دولار من شركة “أوراكل”، إضافة إلى إعفاءات أخرى مطلوبة.

ومن جانبه، أضاف مارك إيه. بيري، من شركة “جيبسون دان آند كراتشر” الذي رافع في القضية لصالح “ريميني ستريت” بعد مثوله أمام المحكمة العليا، قائلاً: “وافقت المحكمة العليا بالإجماع على الحجج البنيوية والنحوية والتاريخية التي قدمناها نيابة عن ’ريميني ستريت‘، وأعلنّا عن رفضنا المطلق للمواقف المناقضة التي تُروّج لها ’أوراكل‘. وأحالت المحكمة التكاليف المستحقة بموجب قانون حقوق النشر إلى المسار الصحيح لتتوافق مع ما تنصه مئات القوانين الفيدرالية الأخرى”.