مجلس إدارة نيومونت يقرر بالإجماع بأنّ عرض الشراء المقدم من قبل شركة باريك لا يُحقق المصالح

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أعلنت اليوم شركة “نيومونت للتعدين” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: NEM) (والمشار إليها في ما يلي بـ “نيومونت” أو الشركة) عن اتخاذ مجلس إدارتها قراراً بالإجماع بأنّ عرض شركة “باريك جولد كوربوريشن” (المشار إليها لاحقاً بـ “باريك”)(والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:GOLD، وفي بورصة تورنتو تحت الرمز TSX:ABX) السلبي للاستحواذ على كامل أسهمها غير مجد ولا يمثل المصالح الفضلى لمساهمي شركة “نيومونت”.

وبعد مراجعة شاملة أجراها بالتشاور مع مستشاريه الماليين والقانونيين، خلُص مجلس إدارة “نيومونت” بالإجماع إلى أنّ العرض المقدم من قبل “باريك” لا يشكّل، ولا يتوقع له بشكل معقول أن يشكّل، عرضاً أفضل بالنسبة لـ “نيومونت” (وردت هذه العبارة في اتفاق الترتيبات الذي عقد بين “نيومونت” وشركة “جولد كورب” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:GG، وفي بورصة تورنتو تحت الرمز TSX:G)(والمشار إليها لاحقاً باسم “جولد كورب”)). والجدير بالذكر أنّ الشركة كانت قد أعلنت سابقاً عن اندماجها مع شركة “جولد كورب”، الأمر الذي يشكّل فرصة أفضل لخلق وتوليد القيمة على المدى البعيد من خلال حافظة منقطعة النظير من العمليات والمشاريع وفرص الاستكشاف والاحتياطات والمواهب منقطعة النظير.

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وقال جاري جولدبيرج، الرئيس والرئيس التنفيذي في هذا الصدد: “أكّدت لنا المراجعة الشاملة التي أجريناها على عرض ’باريك‘ غير المُجدي والمخاطر المرافقة له النتيجة التي توصلنا إليها والقائلة بأنّ الاندماج بين ’نيومونت‘ و’جولد كورب‘ يمثل الفرصة الأفضل لخلق القيمة بالنسبة لمساهمي ’نيومونت‘ وبأنّه سيعود بإيرادات رائدة في القطاع لعقود قادمة. وخلافاً لـ “باريك”، ستكون ’نيومونت جولد كورب‘ متمركزة في أكثر المناطق ملاءمة للتعدين وغنى بالذهب. إنّ الاندماج مع ’جولد كورب‘ سيعود بالفائدة على مساهمي ’نيومونت‘ على جميع المقاييس ذات الصلة بالمقارنة مع العرض المقدم من قبل ’باريك‘، حتى عندما نأخذ بعين الاعتبار التقديرات التآزرية الخاصة بـ ’باريك‘. يعتمد تحقيق القيمة لمساهمي ’نيومونت‘ عبر عرض ’باريك‘ اعتماداً كاملاً على فريق إدارة جديدة يفتقر إلى الخبرة التشغيلية على الصعيد العالمي ولم يمض على دخوله في مرحلة تكامله التحويلية الخاصة سوى شهرين فحسب”.