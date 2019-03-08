تعرف على أسعار 7 عملات أمام الجنيه المصري خلال أسبوع

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أعلن البنك المركزي المصري ، تراجع سعر صرف 7 عملات أمام الجنيه المصري في البنوك ، خلال تعاملات الأسبوع الماضي ، وذلك حسب الأسعار المعلنة أمس الخميس الموافق 7 مارس من العام الحالي 2019.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي ، شهد سعر الدولار تراجعا بنحو 6 قروش ، حيث سجل أمس الخميس 17.40 جنيه للشراء ، و17.50 جنيه للبيع ، وذلك في مقابل 17.46 جنيه للشراء ، و17.56 جنيه للبيع ، الخميس قبل الماضي.

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كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني بنحو 40 قرشًا ، إلى 22.78 جنيه للشراء ، و23.07 جنيه للبيع أمس الخميس ، وذلك في مقابل 23.18 جنيه للشراء ، و23.40 جنيه للبيع ، الخميس قبل الماضي.

وكذلك انخفض سعر شراء العملة الأوروبية اليورو ، خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 30 قرشًا ، حيث تراجع سعر البيع نحو 24 قرشًا ، إذ سجل أمس الخميس 19.55 جنيه للشراء ، و19.81 جنيه للبيع ، وذلك في مقابل 19.85 جنيه للشراء ، و20.05 جنيه للبيع.

أما سعر شراء الدينار الكويتي ، فتراجع هو الٱخر خلال تعاملات أمس الخميس ، حيث سجل أمس الخميس 57.23 جنيه للشراء ، و57.66 جنيه للبيع ، وذلك في مقابل 57.55 جنيه للشراء ، و57.89 جنيه.

وشهد سعر الريال السعودي ، تراجعا خلال تعاملات الأسبوع ، حيث سجل أمس الخميس 4.65 جنيه للشراء ، و4.67 جنيه للبيع ، وذلك في مقابل 4.66 جنيه للشراء ، و4.69 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدرهم الإماراتي خلال تعاملات الأسبوع ، حيث سجل أمس الخميس 4.75 جنيه للشراء ، و4.77 جنيه للبيع ، وذلك في مقابل 4.77 جنيه للشراء ، و4.79 جنيه للبيع.

وتراجع سعر شراء الريال القطري ، حيث سجل 4.52 جنيه للشراء ، و4.81 جنيه للبيع ، وذلك في مقابل 4.53 جنيه للشراء ، و4.82 جنيه للبيع.