«شيفروليه» تخفّض أسعار 3 فئات من سياراتها.. بعضها انخفض 19 ألفا و600 جنيه

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أعلنت شركة المنصور للسيارات ، الوكيل الحصري لعلامة شيفروليه الأمريكية في مصر ، تحريك أسعار بعض طرازاتها الجديدة المتاحة في السوق المحلي ، وذلك بنسب تتراوح بين 8 آلاف ، وحتى 19 ألفا و600 جنيه.

التخفيضات الأخيرة التي أعلنتها شركة المنصور للسيارات ، ضمّت «شيفروليه» إلى قائمة العلامات التجارية ، التي أعلن وكلاؤها في مصر تخفيض أسعارها بداية من مارس الحالي ، والتي جاء في مقدمتها «هيونداي ، مازدا ، إم جي ، شيري ، جيب ، وجيلي».

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ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، سيارات شيفروليه التي شملها التخفيض ، وهي كما يلي:

أولا: شيفرولية لانوس

انخفض سعر سيارة شيفروليه لانوس الجديدة بفئتيها ، بواقع 8 آلاف جنيه ، حيث أصبح سعر الفئة القياسية 162 ألفا و400 جنيه بدلًا من 170 ألفا و400 جنيه.

أما سيارات الفئة الثانية الكاملة من شيفروليه لانوس ، فقد أصبح سعرها بعد التخفيضات الجديدة ، 167 ألفا و600 جنيه ، مقارنة بـ 175 ألفا و600 جنيه قبل الخصم.

كما أن سيارة شيفروليه لانوس ، متوفرة بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 86 حصانا ، ويرتبط به ناقل حركة يدوي من 5 سرعات.



ثانيا: شيفروليه أفيو

تراجعت أسعار شيفروليه أفيو Facelift الجديدة بمقدار 10 آلاف جنيه ، حيث أصبح سعر الفئة الأولى 203 ٱلاف جنيه ، بدلًا من 213 ألف جنيه ، أما سيارات الفئة الثانية ، فأصبح سعرها 208 ٱلاف جنيه ، بدلًا من 218 ألف جنيه.

وتعمل سيارة شيفروليه أفيو Facelift موديل 2019 ، بمحرك سعة 1.5 لتر ، بقوة 86 حصانا ، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

ثالثا: شيفروليه أوبترا

أقرت شركة المنصور للسيارات ، تخفيضات بأسعار جميع فئات شيفروليه أوبترا الجديدة ، وذلك بنسب تراوحت بين 18 ألفا و600 جنيه و 19 ألفا و600 جنيه.

وبعد التخفيضات الجديدة ، أصبح سعر الفئة القياسية من شيفروليه أوبترا ، 209 ٱلاف و900 جنيه ، بدلًا من 228 ألفا و900 جنيه ، بينما وصل سعر الفئة الثانية من شيفروليه أوبترا ، إلى 215 ألفا و500 جنيه ، بدلًا من 234 ألفا و500 جنيه.

تراجعت سيارات الفئة الثالثة هاي لاين من شيفروليه أوبترا ، بمقدار 19 ألفا و600 جنيه ، حيث أصبح سعرها 219 ألفا و900 جنيه ، كما تراجعت سيارات الفئة الرابعة الكاملة من شيفروليه أوبترا بالقيمة ذاتها ، حيث بات سعرها 225 ألفا و700 جنيه.

وتعمل فئات شيفروليه أوبترا ، وفق منظومة دفع مكونة من محرك رباعي السلندرات ، بسعة 1.5 لتر وبقوة 110 حصانا ، وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.