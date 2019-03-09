بالفيديو.. المالية: تمويل بناء العاصمة الإدارية خارج الخزانة العامة للدولة المصرية

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أعلن وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، “إن ما تم إنجازه في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يفوق التوقعات”.

وأكد الوزير، “أن تمويل مشروع بناء العاصمة الإدارية الجديدة يأتي خارج الخزانة العامة للدولة المصرية، ويتم التمويل من خلال العمل على خلق قيمة للأرض من خلال ترفيقها، والعمل على تجهيزها بمشروعات البنية التحتية، إلى جانب استخدام مقابل بيع الأرض في بناء المشروعات التنموية بالعاصمة الإدارية الجديدة”..

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جاءت تصريحات الدكتور محمد معيط، خلال مشاركته في برنامج “الحكاية”، الذي يتم بثه عبر القناة فضائية “MBC مصر”.

وأشار وزير المالية، “أن انتقال الحكومة المصرية إلى حي المال، والوزارات في العاصمة الإدارية سوف يزيد من رغبة المواطن في الانتقال لها”، وأضاف، “وجود المباني الحكومية، والوزارات سوف يعمل على تعظيم قيمة الأراضي القائمة في العاصمة الإدارية الجديدة”.

وتابع وزير، “أن سعر المتر في العاصمة الإدارية الجديدة تعدى العشرين ألف جنيهًا مصريًا، في المناطق القريبة من حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية”.

وأضاف إن، “رؤية وزارة المالية لعام 2030، قائمة على العمل على تقليل العجز من أجل تقليل معدل السلف حتى تتوجه الأموال لتحسين الصحة، وتحسين التعليم، ولا تُدفع في الديون”.

وأكد معيط، “نحن نعمل على تعافي اقتصاد جمهورية مصر العربية، وتوفير العملة الصعبة، والسلع والخدمات، والسياسات المالية”.

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