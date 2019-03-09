غدا.. «المركزي» يبدأ فتح حسابات توفير للعملاء الجدد «مجانا»

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وجّه البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر ، الخميس الماضي ، تعليمات مكتوبة للبنوك ، بفتح حسابات توفير للعملاء الجدد مجانًا دون مصروفات إدارية ، وإصدار محافظ إلكترونية على مدار العام ، عن طريق عدة فعاليات لتحفيز أكبر عدد من فئات المجتمع للتعامل مع القطاع المصرفي الرسمي ، وذلك حسب ما ذكرت مصادر مصرفية.

وأضافت المصادر المصرفية ، في تصريحات صحفية عنها اليوم السبت ، الموافق 9 مارس من العام الحالي 2019 ، أن البنك المركزي المصري ، سمح للبنوك بالتفاعل والتواجد بشكل أوسع مع المواطنين ، خارج الفروع على مستوى محافظات ومدن الجمهورية خلال الفترة المقبلة ، وذلك في النوادي والجامعات والجمعيات والنقابات ومراكز الشباب ، وأي تجمعات شبابية أخرى ، بهدف تعريف الجمهور بالأنشطة المصرفية دون معاناة ذهابهم الفروع.

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قائمة الفعاليات التي حددها البنك المركزي المصري للبنوك ، تشمل الانتشار خارج الفروع للتفاعل مع المواطنين ، عبر فعالية الاحتفال بيوم المرأة واليوم العربي للشمول المالي ، وذلك بداية من 10 مارس وحتى 28 أبريل المقبل ، كما تتفاعل البنوك مع الجمهور ، للاحتفال بالشباب من يوم 1 أغسطس حتى 15 أغسطس المقبل ، وكذلك تحتفل البنوك بيوم الادخار ، من 15 أكتوبر حتى 31 أكتوبر المقبل.

وزاد البنك المركزي المصري في بيانه ، أنه يجب على البنوك رعاية التثقيف المالي لجميع الفئات المختلفة ، والاهتمام بالتغطيات الإعلامية ، فضلا عن إرسال رسائل نصية للعملاء ، بهدف تحفيزهم على فتح حسابات توفير.