الإسكان: تنفذ 3336 وحدة سكنية بـ”سكن مصر” و1104 بـ”جنة” بمدينة الشروق

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أكد سيادة الوزير عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، أنه يتم تنفيذ 3336 وحدة (139عمارة) بمدينة الشروق، ووصلت النسبة التنفيذية في بعض المواقع حوالي 25%، وأيضا يتم العمل في 1104 وحدات(46 عمارة) في مشروع جنة، ووصلت النسبة التنفيذية 100%، كما أكد أنهما علي وشك الإنتهاء من 4032 (168عمارة) بالمرحلة الاولي والثانية في هذا المشروع.

وقال الجزار أن الاستلام الابتدائى لـ 4416 وحدة (184عمارة) قد تم، وسلم 2693 من 4416 للحاجزين. وأضاف عبد الرؤوف الغيطي رئيس التنمية بالشروق: جار الإنتهاء من مدرستين بمدينة الشروق.

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وأيضا يتم تنفيذ سوق تجاري شمال الإسكان، كما افتتحت وحدة صحية بها، وسيتم عمل أسواق تجارية بمدينة جنة، وأيضا تنفيذ مركز للشباب بالنوادي، ومدرسة النيل المصرية.