بسبب تأخر تسليم شقق الإسكان الاجتماعي.. الإسكان: متخافوش

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أعلنت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد، عن أسباب التي أدت إلى عدم تسلم بعض المواطنين للوحدات السكنية الخاصة بالإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعي القائمة في مدينة 6 أكتوبر”.

أسباب تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر

صرحت مي عبدالحميد، “إن سبب التأخير في تسلم الوحدات السكنية الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي القائم في مدينة 6 أكتوبر، يرجع إلى عدم التزام بعض الشركات بموعد الانتهاء بالأعمال الموكلة لها”.

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وأشارت، “إلى أن عمليات التأخير في تسلم الوحدات السكنية تعد من الأمور الواردة”، وأضافت “أحيانا يوجد بعض من المشكلات المتعلقة بالتربة التي يتم تنفيذ الوحدات السكنية عليها، أو بسبب وجود صعوبة في نقل المواد الخام الخاصة بالمشروع، أو بسبب عدم توافر مصانع قريبة من المدينة التي نعمل بها، حيث أن العمل لا يسير بشكل مثالي طوال الوقت”.

وتابعت مي عبدالحميد، “أي مواطن تم تخصيص وحدة سكنية له في مشروع الإسكان الاجتماعي سوق يحصل عليه”، وأكدت، “متخافوش طول ما الوحدة مسجلة على اسم الحاجز فهي من حقه”.

وأضافت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، “أن مشروع الإسكان الاجتماعي تضمن حتى الوقت الراهن، ما يقرب من سبعمائة ألف وحدة سكنية، ما بين وحدات مسلمة إلى الحاجزين، ووحدات يتم تنفيذها خلال الوقت الراهن، ومن الوارد جداًّ، أن يكون هناك تأخر في موعد التسليم، أو سوء في تشطيبات بعض الوحدات السكنية”.

وأضافت إلى “أنه يتم متابعة مشروع الإسكان الاجتماعي بشكل أسبوعي، وأي مشكلة تظهر يتم التعامل معها بشكل سريع، حتى لا تسبب في أي إزعاج لحاجزي الوحدات السكنية”.

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