التجاري الدولي يرفع الحد الأدنى لفتح حساب التوفير.. ويقسمه إلى 15 شريحة

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أعلن مصدر مسؤول بخدمة العملاء في البنك التجاري الدولي “CIB”، عن قرار البنك الذي تم إصداره خلال منتصف شهر فبراير السابق لعام 2018، والذي نص على رفع الحد الأدنى لفتح حساب التوفير العادي ليبدأ من عشرين ألف جنيهًا مصريًا بدلًا من عشرة آلاف جنيهًا مصريًا.

التجاري الدولي يرفع الحد الأدنى لفتح حساب التوفير

وبحسب ما صرح به المسؤول في البنك، حيث أن البنك التجاري الدولي قد فرض غرامة تقارب من أربعين جنيهًا شهريًا، على العميل الذي يقل حسابه عن خمسة آلاف جنيهًا مصريًا.

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كما قرر البنك التجاري الدولي في الوقت نفسه في العمل على إدراج زيادة على عدد من شرائح حساب التوفير لتصل إلى خمسة عشر شريحة بدلًا من أربعة شرائح فقط خلال الوقت السابق، ليختلف نسبة الفائدة على حسب كل شريحة من الشرائح الـ 15 على حسب دورية صرف العائد.

ويتم صرف العوائد بصفة دورية ما بين شهر أو ثلاثة أشهر، كما يتم صرف العائد بصورة يومية بدءًا يوميا من حساب التوفير الذي يبدأ من مائة ألف جنيهًا مصريًا لما يزيد عن تلك القيمة.

قام البنك بنشر جدول خاص بإعادة هيكلة أسعار الفائدة، المقسم على خمسة عشر شريحة الخاصة بحسابات التوفير، حيث يبدأ حساب التوفير من عشرين ألف جنيهًا مصريًا، وتم نشر هذا الجدول على الموقع الإلكتروني للبنك التجاري الدولي CIB.

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