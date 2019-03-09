البنك العربي الأفريقي يخفض أسعار الفائدة على حساب التوفير.. ويقسمها إلى 5 شرائح

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أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي، عن تعديل نظام احتساب أسعار الفائدة الخاصة بحساب التوفير، كما تم تقسيم حساب التوفير إلى 5 شرائح بدلًا من شريحة واحدة، وسوف يتم تطبيق النظام الجديد اعتبارًا من بداية شهر مارس الحالي لعام 2019، حيث تباينت أسعار الفائدة بين كافة الشرائح الخمسة الخاصة بحساب التوفير.

العربي الأفريقي يخفض أسعار الفائدة على حساب التوفير

قرر البنك العربي الإفريقي الدولي في الوقت نفسه، أن يتم خفض أسعار الفائدة ما بين 1.5% و 3% على حسب دورية صرف العائد على كل شريحة من الشرائح الـ 5 الخاصة بحساب التوفير، وذلك حسب البيانات التي نشرها الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

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قبل أن يتم تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من بداية شهر مارس الجاري لعام 2019، كان البنك العربي الأفريقي الدولي يقوم بصرف أسعار الفائدة الموحدة على حساب التوفير بنسبة مئوية تصل إلى 14% على العائد السنوي، ونسبة 12.5% على العائد النصف سنوي، ونسبة 12.25% على العائد سنوي ، و نسبة 12% على العائد الشهري .

العربي الإفريقي يعيد هيكلة أسعار الفائدة على حساب التوفير “جولدن”

صرح البنك العربي الإفريقي الدولي عن إعادة هيكلة أسعار الفائدة على “حساب التوفير جولدن”، على حسب الشريحة، وعلى حسب دورية صرف العائد، وأعلن البنك عبر موقعه الإلكتروني الآتي:

الشريحة الأولى تبدأ من 5 آلاف جنيهًا مصريًا، وحتى أقل من 100 ألف جنيهًا مصريًأ، بسعر فائدة يصل إلى نسبة 9% للعائد الذي يصرف شهريًا، وربع سنوي، ونصف سنوي، فيما ترتفع إلى نسبة 10% على دورية العائد السنوي.

الشريحة الثانية تبدأ من 100 ألف جنيهًا مصريًا لأقل من 500 ألف جنيهًا مصريًا، تسجل أسعار الفائدة ما يقارب من 9.5% للعائد الشهري، وربع السنوي، ونصف السنوي، أو 10.5% لعلى العائد السنوي.

الشريحة الثالثة تبدأ من 500 ألف جنيهًا مصريًا لأقل من مليون جنيه، تمنح أسعار الفائدة نسبة مئوية تصل إلى 10% للعائد الشهري، وربع السنوي، ونصف السنوي، وتمنح نسبة 11% للعائد السنوي.

الشريحة الرابعة تبدأ من مليون جنيهًا مصريًا حتى أقل من 5 ملايين جنيهًا مصريًا، بسعر فائدة يصل إلى نسبة مئوية 11% للعائد الشهري، والعائد ربع السنوي، والعائد نصف السنوي ،و يمنح نسبة مئوية تصل إلى 12.5% للعائد السنوي.

الشريحة الخامسة، وهي الشريحة الأخيرة لأكثر من 5 ملايين جنيهًا مصريًا، تمنح سعر فائدة بنسبة مئوية تصل إلى 11% للعائد الشهري، والعائد ربع السنوي، والعائد نصف السنوي، أو يمنح سعر فائدة تصل إلى 12.5% للعائد السنوي.

كما يبدأ البنك العربي الإفريقي الدولي باحتساب أسعار الفائدة على الحساب التوفير الذي يبلغ رصيده من أول خمسة آلاف جنيهًا مصريًا وأقل من ذاك يقر غرامة على العميل تقدر بحوالي 50 جنيهًا شهريًا، حيث أن البنك يعد هذا الحساب غير فعال.

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