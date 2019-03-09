جيليت وتويتش تعلنان عن جيليت جيمينغ ألاينس

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قالت جاويريا علي، مديرة التسويق العالمي لدى “جيليت”، في هذا السياق: “مع تاريخنا من التعاون مع أفضل جهات الرياضة والترفيه حول العالم، وباعتبارها من أوائل العلامات التجارية التي عملت في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونيّة كجهة راعية خارجية تركز على المستهلكين، تفتخر ’جيليت‘ باتخاذ هذه الخطوة التالية مع ’تويتش‘ والاصطفاف إلى جانب أفضل أنظمة التدفق من أنحاء العالم كافة. ولا يمكننا أيضاً أن ننتظر لمنح المشجعين أفضل تجربة في أوّل ’تويتش كون‘ خارج الولايات المتحدة الأمريكيّة خلال شهر أبريل!”

ومن خلال “بيتس فور بليدز”، ستقدم أنظمة التدفق من “جيليت جيمينغ ألاينس” للمعجبين فرصة الحصول على “تويتش بيتس”، نوع من البضائع الافتراضيّة التي يستطيع المستخدمون إرسالها في المحادثات لدعم أنظمة التدفق ماليّاً، من خلال شراء أفضل منتجات “جيليت” المعروضة والتي يناقشها أعضاء فريق “ألاينس”. ومن خلال النقر على إعلان يحمل علامة “جيليت”، يستطيع المشاهدون شراء منتجات “جيليت” عبر “أمازون دوت كوم” أو بائع من طرف ثالث، ويحصلون على 250 “تويتش بيتس” على الأقلّ بالمقابل.

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وصرّح ناثان ليندبرغ، المدير الأول لشؤون الرعاية العالميّة في “تويتش”، قائلاً: “تزدهر جماعة ’تويتش‘ من قدرتها على الدعم المباشر لأفضل أنظمة التدفق على الصعيدَين العاطفي والماليّ، وتعتبر رؤية ظهور هذا الدعم على الشاشة منفعة إضافيّة. ومن خلال ’بيتس فور بليدز‘، تدعم ’جيليت‘ عشاق الألعاب لدعم أفضل أنظمة التدفق بالكامل وتقديرها من قبل النظراء، وذلك بفضل التقارب مع منتجات ’جيليت‘. ويشكّل هذا مكسب لجميع الأطراف!”