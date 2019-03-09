إكساغريد تواصل التوسع العالمي لتلبية الطلبات الدولية

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أعلنت اليوم شركة “إكساغريد”، وهي المزود الرائد في مجال التخزين الذكي للنسخ الاحتياطي عالي التقارب، أنها تواصل التوسع عالمياً لتلبية الطلبات المتزايدة على حلول التخزين للنسخ الاحتياطي. والجدير بالذكر أن الشركة تنمو بوتيرة أسرع من السوق الإجمالية، وتستمر في تطوير مكانتها وحصتها في السوق.

وتنتشر حالياً مكاتب مبيعات ميدانية تابعة لشركة “إكساغريد” عبر الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى المكسيك وكولومبيا والأرجنتين والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والنورديك وبنلوكس وبولندا وجمهورية التشيك وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا/البرتغال وتركيا وإسرائيل ودبي، وجنوب أفريقيا، وأستراليا، وسنغافورة، وتايوان، وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ. كما قامت “إكساغريد” بافتتاح مراكز لها والتوسّع في بلدان أخرى. واستمرت الشركة في إضافة فرق مبيعات عالمية، وتغطي حالياً أكثر من 30 دولة حول العالم. وستواصل توسيع نطاق انتشارها العالمي بهدف تغطية أكثر من 50 دولة في عام 2020. وفي إطار عملية توسعها لتشمل المزيد من الأسواق، سيكون لدى “إكساغريد” قريباً موظفي دعم في تشيلي والأرجنتين والبرازيل وإندونيسيا والهند وسويسرا واليونان.

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وقال بيل أندروز، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة “إكساغريد” في هذا السياق: “اكتسبنا زخماً ثابتاً في السوق. إذ تساهم إضافة التغطية إلى فرق المبيعات الميدانية وفرق الدعم لدينا في توسيع قاعدة عملائنا، مما يسمح لنا بالدخول إلى المزيد من المناطق. وقد شجعتنا الطلبات العالمية المتزايدة لإقامة علاقات جديدة واستراتيجية مع موّزعين وبائعين وسطاء إضافيين”.

وتواصل “إكساغريد” الاستفادة من علاقاتها مع شركاء التحالف الاستراتيجي وتطويرها مثل شركة “فيام سوفتوير” و”إتش واي سي يو” و”زيرتو” و”نوتانيكس”. كما ستشارك في فعاليات مستقبلية خاصة بشركاء التحالف بما فيها، “فيام أون” و”زيرتو كون” و”نوتانيكس دوت نيكست” وغيرها الكثير.

هذا وقامت شركة “إكساغريد” مؤخراً بنقل مكاتب الشركة إلى مجمّع “ذي كامبوس” في مارلبورو، 350 كامبوس درايف، لاستيعاب النمو المستقبلي في أعداد الموظفين وزيادة المساحة المخصصة لمراكز البيانات للتمكّن من إجراء المزيد من اختبارات ضمان الجودة. استحوذت “إكساغريد” على المساحة التي كانت في السابق مقراً لشركة “في سي إي”، والتي كانت مشروعاً مشتركاً بين “سيسكو سيستمز” و”إي إم سي”.