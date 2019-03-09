تكريم سكيور دي بيه إس إنتربرايز خلال جوائز الذكرى الثلاثين لتأسيس شركة إس سي ميديا

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أعلنت البارحة “سي إس ميديا” عن اختيار “سكيور دي بيه إس إنتربرايز” من “كومفورتي” كأحد حلول أمن الفضاء الإلكتروني الأكثر دقّة خلال 30 عام مضى، وذلك خلال جوائز الذكرى الثلاثين لتأسيس شركة “سي إس ميديا”.

وكجزءٍ من احتفال “إس سي ميديا” الممتد على عام كامل للذكرى الثلاثين على تأسيسها في قطاع أمن الفضاء الإلكتروني، قامت بتوسيع نطاق جوائز “إس سي” السنويّة لتشمل الكثير من الفئات المميزة التي تكرّم الجهات التي ساهمت في تشكيل القطاع، بالإضافة إلى من هم في بداية مسيرتهم وسيسهمون في التأثير على المستقبل. وتمّ اختيار الرابحين من قبل الفريق التحريري في “إس سي ميديا” بمساعدة الرؤساء المشاركين في جوائز “إس سي”.

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وقال مايكل ديسنر، الرئيس التنفيذي لشركة “كومفورتي إيه جي”، في هذا السياق: “يشرّفنا أن يتم تكريمنا كرائدين في السوق في تطوير حلّ بهذه الدقّة مثل ’سكيور دي بيه إس‘. وتبرهن هذه الجائزة عن النموّ الكبير الذي حققته شركة ’كومفورتي‘، وفريق العمل الشغوف الذي يقدّم حلولاً عالميّة المستوى إلى قاعدة من العملاء الأوفياء، وتركيزنا القويّ على الابتكار وتقنيّات أمن الفضاء الإلكتروني. ومع ’سكيور دي بيه إس‘، يستطيع عملاؤنا أن يقدموا أعلى مستويات حماية البيانات وتحقيق الامتثال”.

ومن جهتها، صرّحت إيلينا أرمسترونج، نائبة رئيس التحرير في “إس سي ميديا”، قائلة: “خلال العقود الثلاثة الماضية، ترك رابحو جوائز العيد الثلاثين بصمة ملحوظة في قطاع فضاء الأمن الإلكتروني من خلال عمل دؤوب وقيادة متبصّرة. واستحقّت ’كومفورتي إيه جي‘ هذا الشرف لالتزامها المستمرّ بحماية المؤسسات من المخاطر المتطوّرة اليوم”.