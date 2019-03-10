تعرف على.. خطة الحكومة المصرية لـ تحفيز الصادرات

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أعلنت الحكومة المصرية عن خطتها من أجل تحفيز الصادرات، حيث تضمنت الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة السابقة تحت رئاسة مجلس الوزراء المصري، الإعلان عن خطة الحكومة بشأن آليات العمل على تحفيز، ومضاعفة صادرات الدولة المصرية خلال السنوات القليلة القادمة.

خطة الحكومة المصرية لـ تحفيز الصادرات

تضمنت خطة الحكومة المصرية من أجل العمل على تحفيز ومضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات القادمة، وضع خطة عمل مشتركة بين وزارة المالية، وبين وزارة التجارة والصناعة، ومن أبرز ملامح تلك الخطة، التالي:

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أن تكون الصادرات المصرية ركيزة رئيسية من أجل معالجة عجز الميزان التجاري.

تعتمد الخطة على تحسين ترتيب جمهورية مصر العربية، من المركز 54 لتشغل أحد المراكز الأربعين الأولى.

العمل على مضاعفة قيمة الصادرات المصرية إلى ما يقارب من 55 مليار دولار أمريكي، بدل من 24,8 مليار دولار أمريكي خلال الوقت الراهن.

العمل على زيادة عدد الشركات المُصنعة، والشركات التجارية المصدرة الجديدة، إلى جانب العمل على التوسع فى الشركات المصنعة خلال الوقت الراهن، إلى جانب التنوع في المنتجات والخدمات المصدرة.

العمل على رفع القدرة التنافسية لتلك المنتجات، والخدمات، والعمل على زيادة الاستثمارات الصناعية المصدرة المحلية والأجنبية، والعمل على زيادة الناتج المحلى، وزيادة القيمة المضافة الخاصة بالصادرات المصرية.

العمل على خفض نسب البطالة، إلى جانب العمل على تنويع، وزيادة الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية.

العمل على تطوير منظومة النقل اللوجستي الخاص بالصادرات المصرية من خلال العمل على توفير خدمات، وحلول السريعة والمبتكرة من أجل نقل الشحنات التصديرية إلى الأسواق العالمية.

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