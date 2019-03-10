التعليق الأول من الاتحاد الأوروبي.. على قرار إلغاء جمارك السيارات

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صرح سفير الاتحاد الأوروبي بجمهورية مصر العربية إيفان صوركوش، عن أول تعليق من قبل “الاتحاد الأوروبي” على قرار الحكومة المصرية بإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية المنشأ.

حيث أعلن سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، “إن الاقتصاد المفتوح، وليس الحواجز التجارية المصطنعة، هو الذي يجلب منافع للمستهلكين”.

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جاءت تصريحات إيفان صوركوش خلال تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث أعلن فيها، “سعيد بملاحظة أنه بعد إلغاء رسوم الاستيراد على السيارات ذات المنشأ في الاتحاد الأوروبي أوائل العام الجاري، انخفضت أسعار السيارات 1600 سي سي، بنسبة من 3% إلى 8٪ وانخفضت أسعار السيارات 2000 سي سي، بنسبة من 15% إلى 20٪”.

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