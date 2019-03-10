رويترز: طرح مزايدة للتنقيب عن النفط بـ 10 قطاعات بالبحر الأحمر

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صرحت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، اليوم الأحد، عن طرح مزايدة عالمية من أجل التنقيب والبحث عن البترول والغاز الطبيعي في 10 قطاعات قائمين في منطقة البحر الأحمر.

طرح مزايدة للتنقيب عن النفط بـ 10 قطاعات بالبحر الأحمر

وأوضحت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، في إعلان تم نشره في الصحف المحلية المصرية اليوم، أن آخر موعد من أجل استلام العروض هو أول شهر أغسطس القادم لعام 2019.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن اكتشاف شركة إيني الإيطالية للحقل “ظُهر للغاز الطبيعي” خلال عام 2015م، والذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، قد أدت إلى زيادة طموح الدولة المصرية في طرح مزايدات جديدة للتنقيب والبحث عن البترول والغاز الطبيعي.

وانتهت جمهورية مصر العربية خلال السنوات السابقة من ترسيم حدودها البحرية مع عدد من الدول من أجل البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي، وعن البترول دون نزاعات.

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