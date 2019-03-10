«الإحصاء» تكشف ارتفاع معدل التضخم في مصر

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ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء , اليوم الأحد الموافق 10 مارس من العام الحالي 2019 ، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر فبراير 2019 ، سجل 304.2 نقطة ، وذلك بارتفاع قدره 1.8% عن شهر يناير 2019.

وفي بيان صحفي عنه اليوم الأحد ، أضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن معدل التضخم السنوي العام سجل 13.9% في فبراير 2019 ، وذلك في مقابل 14.3% خلال الشهر المماثل من العام الماضي , مرجعا السبب إلى ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 8% ، ومجمـوعة الدواجن بنسبة 9.8% ، ومجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة 1%.

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وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، ذكر في وقت سابق ، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر يناير 2019 ، سجل 298.8 نقطة ، وذلك بارتفاع قدره 0.8% عن شهر ديسمبر 2018.

واضطر البنك المركزي المصري بقياد طارق عامر ، إلى رفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ، نحو 3 مرات , وذلك بنسبة 7% ، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بنسبة 3% ، و2% في مايو الماضي ، و2% في يوليو ، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.

وكان صندوق النقد الدولي , رفع توقعاته لمتوسط التضخم في مصر خلال العام المالي 52018 / 2019 ، من 14.4% إلى 15.8%.