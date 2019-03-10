تعرف على.. متوسط أسعار الشقق السكنية بفيصل

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يرصد موقع مصر 365 متوسط سعر المتر في منطقة فيصل السكنية التي تعد من أكثر المناطق زحامًا، يتراوح سعر المتر في منطقة فيصل ما بين 2000 إلى 3000 جنيهًا مصريًا للمتر بشكل تقريبي.

تعد منطقة فيصل من أكثر الأماكن ازدحامًا على مستوى محافظة القاهرة الكبرى، وبها نسبة طلب مرتفعة على الشقق السكنية.

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متوسط أسعار الشقق السكنية بفيصل

يبدأ سعر المتر في أحياء فيصل من ألفين جنيهًا مصريًا فى المتوسط، وذلك في منطقة صفط اللبن وكفر نصار، حيث تتميز تلك المناطق بقربها من الطريق الدائرى.

ويتراوح سعر المتر ما بين ألفين وخمسين إلى ألفين ومائة جنيهًا مصريًأ في منطقة الطوابق، وكذلك في شارع الصفا والمروة، أما بالنسبة للأسعار في منطقة كفر طهرمس تبدأ من 2200 إلى 2300 جنيهًا مصريًا.

وسجل متوسط سعر المتر بمنطقة كعبيش، ومنطقة الطالبية ما بين 2400 جنيهًا مصريًا للمتر، وسجل سعر المتر في منطقة الكوم الأخضر، وشارع العشرين ما يقارب من 2500 جنيهًا مصريًا للمتر، وسجل سعر المتر في منطقة المطبعة ما يقارب من 2600 جنيهًا مصريًا.

سجل سعر المتر في منطقة الثلاثيني ما يقارب من 2900 جنيهًا مصريًا، كما سجل سعر المتوسط في المتوسط بمنطقة اللبينى بفيصل 3000 جنيه للمتر، وسجل متوسط سعر المترو في منطقة أول فيصل ما يقارب من 3500، وسجل متوسط سعر المتر في منطقة التعاون حوالي 3150 جنيه، وسجل متوسط سعر المتر في منطقة مدكور الأعلى سعرًا في منطقة فيصل، حيث سجل متوسط سعر المترو ما يقارب من 4300 جنيه للمتر.

مساحات الشقق السكنية بمنطقة فيصل

وتتراوح مساحات الوحدات السكنية في منطقة فيصل ما بين 80 متر إلى 200 متر مربع، بسبب اتجاه قطاع كبير من الشباب حديثي الزواج للانتقال إلى تلك المنطقة، إلى جانب تعدد مساحات الوحدات، وانخفاض الأسعار نسبيًا بها.

كما سجل متوسط سعر الوحدة السكنية التي تصل مساحتها إلى 110 متر مربع من 300 ألف جنيها مصريًا إلى 350 ألف جنيهًا مصريًا، على حسب نوع التشطيب، والقرب من طريق رئيسي أو الطريق الدائرى أو القرب من المترو.

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