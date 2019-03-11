تعرف على.. موعد تطبيق المرحلة الثانية من التحول المالي الرقمي التي تتضمن وسائل المواصلات

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أعلن رئيس شركة تشغيل المنشآت المالية “أي فاينانس” المهندس إبراهيم سرحان، “إن المرحلة الثانية من خطة الحكومة المصرية من أجل دعم التحول الرقمي، سوف تبدأ بسداد تكلفة كل ما قيمته تبدأ من جنيه واحد مصري إلى خمسمائة جنيهًا مصريًا”.

وأوضح، “أن المرحلة الثانية من دعم التحول الرقمي، سوف تتضمن كافة المعاملات المالية في حياة المواطن المصري، بما فيها كافة وسائل المواصلات، ورسوم دخول المتاحف والحدائق، وغيرها، وسوف يتم الدفع بشكل إلكتروني”.

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وأشار إلى، “أن تطبيق التحول الرقمي سوف يتضمن كافة وسائل المواصلات، وسيارات الأجرة، من خلال العمل على تركيب عدادات إلكتروني في كل سيارة، إلى جانب العمل على توفير كروت ذكية في السوبر ماركت مشحونة يتم من خلالها دفع الأجرة إلى السائق”.

وتابع، سوف يتم تطبيق نظام الدفع الإلكتروني أيضا على تذاكر مترو الأنفاق، وأوضح، “دفع الأجرة من خلال كروت الشحن ليست فكرة جديدة، وتم تطبيقها على أتوبيسات مواصلات مصر”.

وأشار إلى، “أن البنوك المصرية سوف تطرح كروت مسبقة الدفع بالأسواق،”، وأكد، “أنه من المتعين أن يتم البدء في تطبيق المرحلة الثانية من التحول الرقمي، خلال شهر يوليو القادم، بعد الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى”.

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