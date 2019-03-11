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أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال فعاليات اجتماعه مع “اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري” التي عقدت أمس الأحد، عن 5 أرقام هامة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى بمصر.
5 أرقام هامة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى يعلنها وزير المالية
- انخفاض معدل الفائدة نسبة 1%، والعملة المصرية “الجنيه” بخير.
- عجز الموازنة العامة لن يتخطى نسبة 5% بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي.
- في 31 ديسمبر من العام السابق 2018 كان الاتفاق على تحقيق 15 مليار جنيهًا مصريًا فائض أولى، وحققنا ما يقارب من 21 مليار جنيهًا مصريًا.
- حققنا زيادة بالاستثمار تقدر بحوالي 60% فى النصف الأول من العام المالي 2018/ 2019.
- الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 4 مليارات جنيهًا مصريًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
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