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أعلن بنك القاهرة خلال الأسبوع الجاري عن قراره بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على “شهادة البريمو ذات آجال 3 سنوات العائد الثابت”، جاء هذا الإجراء بناء على قرار صادر عن لجنة الأصول والخصوم في البنك قبل نهاية الأسبوع السابق.

بنك القاهرة يخفض الفائدة على شهادة البريمو ذات آجال 3 سنوات

تراجعت أسعار الفائدة إلى نسبة مئوية تصل إلى 13% العائد الشهري، في مقابل كانت النسبة تصل إلى 14%، كما تراجعت أيضًا أسعار الفائدة إلى نسبة 13.25% بدل من نسبة 14.25% على العائد النصف سنوي.

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ويقوم بنك القاهرة بطرح شهادة آجال 3 سنوات ذات عائد متغير تبلغ نسبته إلى 14.75% للعائد الشهري، ونسبة 15% للعائد الربع سنوي.

ويبدأ الاكتتاب في الشهادة من أول 1000 جنيهًا مصريًا، ومضاعفاتها، كما يسمح بنك القاهرة للعميل بـ استرداد أصل الشهادة بعد مرور ستة أشهر من شرائها.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري قد قرر خفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية 1% خلال فعاليات اجتماع الأخيرة الذي عقد من قبل لجنة السياسة النقدية خلال منتصف شهر فبراير الماضي لعام 2019.

وتعد تلك المرة هي الأولى منذ أحد عشر شهرًا التي يخفض فيها البنك المركزي أسعار الفائدة، وسجل متوسط سعر “الكوريدور” خلال الوقت الراهن ما بين 15.74% على الإيداع، ونسبة تصل إلى 16.75% على الإقراض.

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