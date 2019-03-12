إنتراكتيف بروكرز توفر إمكانية الوصول إلى بورصة تل أبيب

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أعلنت اليوم شركة “إنتراكتيف بروكرز جروب” (المدرجة في بورصة “آي إي إكس” تحت الرمز: IEX:IBKR)، وهي شركة وساطة آلية عالمية متخصصة في مجال التداولات الإلكترونية، أنه أصبح بإمكان عملائها من المؤسسات وتجار التجزئة تداول الأسهم في بورصة تل أبيب. هذا وستقوم شركة “إنتراكتيف بروكرز” بربط العملاء ببورصة تل أبيب عبر وسيط مصرفي يتخذ من إسرائيل مقراً له.

وباعتبارها “البوابة الرئيسية إلى أسواق العالم”، تقدم “إنتراكتيف بروكرز” خدماتها إلى أكثر من 607 ألف عميلٍ في جميع أنحاء العالم وتعمل في أكثر من 120 بورصة في 32 دولة. وتمكّن الشركة العملاء من تمويل حساباتهم بواسطة 23 عملة وتداول الأصول من حساب واحد بعملات متعددة، بما في ذلك الشيكل الإسرائيلي.

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وقال توماس بيترفي، الرئيس التنفيذي لشركة “إنتراكتيف بروكرز” في هذا السياق: “تُعتبر ’إنتراكتيف بروكرز‘ بالفعل منصة عالمية لإدارة الأموال. وتهدف الشركة إلى تزويد العملاء بإمكانية وصول لا مثيل لها إلى الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك الأسواق صغيرة الحجم التي لا تخدمها المؤسسات المالية الكبرى في كثير من الأحيان”. وأضاف: “نظراً لانتشارنا العالمي وتقنيتنا المتقدمة، يمكننا توفير الفرص للمستثمرين للوصول إلى الأسواق الأصغر حجماً بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة”.

وتابع حديثه قائلاً: “يساهم تزويد عملائنا بإمكانية الوصول إلى بورصة تل أبيب في توسيع نطاق انتشار ’إنتراكتيف بروكرز‘ عالمياً ويتيح للعملاء من تجار التجزئة والمتخصصين على حد سواء إمكانية الاستثمار في الشركات الإسرائيلية”.

ومن جانبه، قال إيتاي بن-زيف، الرئيس التنفيذي لبورصة تل أبيب: “يسرنا أن تتخذ ’إنتراكتيف بروكرز‘ قراراً بتسهيل التداول في بورصة تل أبيب لعملائها في جميع أنحاء العالم. ونظراً لكون ’إنتراكتيف بروكرز‘ إحدى شركات الوساطة الرائدة عالمياً، فإننا نعتبر خطوتها لتزويد عملائها بإمكانية الوصول إلى بورصة تل أبيب بمثابة إعراب عن الثقة بسوق رأس المال الإسرائيلي وبورصة تل أبيب. لقد وضعنا مهمة تعزيز العلاقات والبصمة الدولية لبورصة تل أبيب على رأس أولوياتنا الاستراتيجية، كما أنّنا حريصون على تزويد الشركات العالمية، على غرار ’إنتراكتيف بروكرز‘ بالبنية التحتية والخدمات اللازمة لتلبية احتياجات المستثمرين العالميين على أفضل وجه”.

وأضاف بن-زيف: “إننا نرحب بالمستثمرين الدوليين ونشجعهم على المشاركة في النجاح الاقتصادي لإسرائيل. ويأتي هذا كنتيجة مباشرة لخطتنا الاستراتيجية وطموحنا المتمثل في تشجيع المستثمرين الدوليين على التداول في بورصة إسرائيل، وتوسيع أحجام التداول وتحسين السيولة في السوق الإسرائيلية. اتخذنا، خلال العام الماضي، خطوات هامة لتسهيل النشاط الاستثماري الدولي بشكل أكبر في بورصة تل أبيب. كما أطلقنا خدمات الموقع المشترك لاستيعاب التداول منخفض الكمون وعالي التردد. وتعاقدنا مع ’بي إس أو‘، المزودة العالمية للشبكات، لتمكين الاتصال المباشر بين لندن وبورصة تل أبيب. وقمنا أيضاً بتسهيل معايير العضوية الخارجية في بورصة تل أبيب بشكل ملحوظ. ونأمل أن نرى المزيد من المؤسسات العالمية تحذو حذو ’إنتراكتيف بروكرز‘ في تسهيل وصول عملائها إلى بورصة تل أبيب”.