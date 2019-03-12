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تضمن التقرير النصف سنوي الذي تم أرسله من قبل رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولى، إلى البرلمان المصري على 10 أرقام هامة عن نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي منذ أن منح مجلس النواب الثقة إلى الحكومة المصرية في 25 من شهر يونيو لعام 2018، وحتى نهاية النصف الأول من العام المالي 2018/2019.

10 أرقام هامة عن نجاح البرنامج الاقتصادي للحكومة ضمن تقريرها للبرلمان

خفض معدل البطالة من نسبة 11.3% إلى نسبة 8.3% خلال الربع الثانى للعام المالي 2018/ 2019. انخفاض معدلات التضخم الاقتصادي إلى نسبة 11.1% خلال شهر ديسمبر لعام 2018. كشف غموض ما يقارب من 1500 جناية شديدة الخطورة، كما تم ضبط ما يقارب من 725 تشكيل عصابي. تنظيم 407 قوافل دعوية، وإيفاد ما يقارب من 641 إمام وواعظ من الخارج لنشر القيم الوسطية للإسلام. الانتهاء من توفيق أوضاع ما يقارب من 368 كنيسة ومبنى. إزالة ما يقارب من 5531 حالة تعد على مجرى نهر النيل في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية. إقامة، وإحلال، وتجديد ما يقارب من 4853 فصل دراسي، منها إقامة 3491 فصل جديد في مُختلف المراحل التعليمية. فحص ما يقارب من 22 مليون مواطن مصري، فى 20 محافظة في المرحلتين الأولى والثانية من حملة القضاء على فيروس سى والأمراض الغير سارية. الاستثمارات العامة سجلت ما يقارب من 175 مليار جنيهًا مصريًا، بنسبة نمو تصل إلى 11%. الانتهاء من تنفيذ ما يقارب من 1133 مشروع تنموي بقيمة استثمارية بلغت ما يقارب من 311 مليار جنيهًا مصريًا.

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