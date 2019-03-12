النمو الاقتصادي يدفع “موديز” لتثبيت نظرتها الإيجابية للقطاع المصرفي المصري

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قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، بنشر إنفوجراف، صرح خلاله أن النمو الاقتصادي لجمهورية مصر العربية أصبح قوي، مما دفع وكالة “موديز العالمية للتصنيف الائتماني”، من تثبت نظرتها ‏الإيجابية تجاه القطاع المصري المصرفي، وذلك فى ظل تطبيق البنك المركزي المصري استراتيجية الشمول المالي.

وصرح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، “أن الاستراتيجية التي ينتهجها البنك المركزي المصري الخاصة بتطبيق نظام الشمول المالي، تهدف إلى العمل على تهيئة بيئة تشريعية، وبنية تحتية مالية وتكنولوجية مناسبة، إلى جانب العمل على تحقيق الحماية المالية للمستهلك، مع الاهتمام بالتوعية والتثقيف المالي، وكذلك تطوير خدمات مالية تعمل على تلبية كافة احتياجات فئات المجتمع المختلفة مع الاهتمام بتطوير ودعم المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر”.

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وأوضح المركز الإعلامي، “إن زيادة معدل النمو الاقتصادي، التي سجلت ما يقارب من 5.3% خلال عام 2018، مقارنة بنسبة 4.3% خلال عام 2016، ونسبة 2.9% خلال عام 2014، بنسبة 2.2% خلال عام 2012”.

وأضاف المركز، “أن إجمالى الاستثمارات المحلية، التي شهدت ارتفاع أيضًا حيث سجلت ما يقارب من 721.1 مليار جنيه خلال عام 2017/ 2018، مقارنة بـ 392 مليار جنيه خلال عام 2015/ 2016، و265.1 مليار جنيه خلال عام 2013/ 2014، و246.1 مليار جنيه خلال عام 2011/ 2012”.

كما أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، “أن حجم الودائع قد ارتفعت أيضا حيث سجلت ما يقارب من 3.8 تريليون جنيه مع نهاية شهر ديسمبر لعام 2018، مقارنة بما سجلته خلال نهاية شهر ديسمبر لعام 2017 حيث سجلت ما يقارب من 3.3 تريليون جنيه، وسجلت خلال نهاية شهر ديسمبر لعام 2016 ما يقارب من 2.8 تريليون جنيه”.

كما أوضح المركز عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لجمهورية مصر العربية إلى 44 مليار دولار أمريكي مع نهاية شهر فبراير السابق لعام 2019، مقارنة بقيمة 42.5 مليار دولار خلال نهاية شهر فبراير للعام السابق 2018، وقيمة 26.5 مليار دولار أمريكي مع نهاية شهر فبراير لعام 2017.

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، “أن معدل البطالة في الدولة المصرية قد شهد انخفاض بشكل كبير حيث سجلت نسبة البطالة 8.9% خلال الربع الرابع من العام السابق 2018، مقارنة بنسبة 11.8% خلال عام 2017، و12.5% خلال عام 2016، كما انخفضت نسبة القروض المتعثرة الخاصة بإجمالى القروض حيث سجلت ما يقارب من 4.4% مع نهاية شهر سبتمبر للعام السابق 2018، مقارنة بنسبة 5.3% بنهاية شهر سبتمبر لعام 2017، و5.9% مع نهاية شهر سبتمبر عام 2016، فيما كانت سجلت نسبة 19.3% خلال عام 2007”.

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