هارفست هيلث آند ريكرييشن بصدد الاستحواذ على فيرانو

Advertisements

يسرّ شركة “هارفست هيلث آند ريكرييشن” (المشار إليها فيما يلي بـ”هارفست”) (المدرجة في بورصة الأوراق المالية الكندية تحت الرمز: HARV: CSE وفي بورصة “أو تي سي كيو إكس” تحت الرمز: OTCQX: HRVSF)، وهي شركة متخصصة في القنب المتكامل رأسياً، والتي تملك إحدى أكبر البصمات المؤثرة في الولايات المتحدة الأمريكية، الإعلان عن إبرامها اتفاقية ملزمة للاستحواذ على شركة “فيرانو” القابضة المحدودة (المشار إليها فيما يلي بـ”فيرانو”)، وهي طرف ثالث مستقل عن الشركة الفرعية، وإحدى أكبر الشركات المشغّلة متعددة الأطراف المرّخصة والمملوكة من القطاع الخاص، التابعة لمرافق القنّب المتكامل رأسياً. وإن الإتفاقية عبارة عن صفقة كاملة الأسهم بسعر شراء يقدّر بحوالى 850 مليون دولار أمريكي على أساس سعر سهم يبلغ 8.79 دولار كندي. ستشكّل الشركة المدمجة إحدى أكبر الشركات المشغّلة متعددة الأطراف في الولايات المتحدة الأمريكية، استناداً إلى التراخيص الممنوحة والمرافق المرّخص لها. وعند إتمام الصفقة وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية، ستحمل شركة “هارفست” تراخيص تسمح لها بتشغيل ما يصل إلى 200 مرفق في 16 ولاية وإقليماً في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 123 مستوصف تجاري للبيع بالتجزئة.

تشمل عملية الاستحواذ المقررة على “فيرانو” من قبل شركة “هارفست” ما يلي:

تراخيص وعمليات في 11 ولاية وإقليم، بما في ذلك سبعة تراخيص في زراعة القنب، و37 ترخيص بيع بالتجزئة وإمكانية الوصول إلى أكثر من 150 مليون أمريكي؛

عمليات إيجابية متكاملة رأسياً ومتدفقة السيولة النقدية؛

فريق تنفيذي معتمد يتمتع بخبرة في مجال البيع بالتجزئة والتصنيع والعلامات التجارية والخدمات اللوجستية والعمليات التشغيلية، فضلاً عن 300 موظف. سيتم أيضاً توظيف حوالي 300 شخص جديد في مختلف المناصب في عام 2019 مع التركيز على توظيف الأقليات والنساء والخبراء المخضرمين؛

تكنولوجيا استخراج الإيثانول التي من شأنها تغيير قواعد اللعبة لاستخدامها في الأدوية الصيدلانية، ما يوفر فرصاً جديدة للسوق في قطاعات التكنولوجيا الحيوية للقنب المتكامل رأسياً والمأكولات والمشروبات؛

حافظة من العلامات التجارية الخاصة المتميزة وأكثر من 150 منتج من المعدات الطبية المنزلية التي تباع في أكثر من 150 موقع للبيع بالتجزئة؛

مساحة إجمالية موّسعة لزراعة القنب تبلغ 900 ألف قدم مربع في إلينوي، ونيفادا وماريلاند؛

امتلاك أسهم في مستوصفات “زين ليف” التسعة، محققة متوسط عائدات سنوية تزيد 2.5 مرة عن متوسط عائدات قطاع القنب للبيع بالتجزئة؛

بعد إتمام الصفقة، يُتوقع أن تقوم الشركة المدمجة بتشغيل 30 مستوصفاً، وثمانية مرافق لزراعة القنب وسبعة مرافق تصنيع، مع توقع المزيد من التوسع القوي في العمليات التشغيلية. وبحلول نهاية عام 2019، تتوقع شركة “هارفست” أن تمتلك أكثر من 70 مستوصفاً و13 مرفقاً لزراعة القنب و13 مرفقاً للتصنيع قيد التشغيل. وتتوقع الشركة أن تواصل نموها في عام 2020.

Advertisements

وقال جايسون فيدادي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة “هارفست” في هذا السياق: “تتماشى عملية الاندماج مع شركة ’فيرانو‘ تماماً مع رؤيتنا المتمثلة في تأسيس أكثر شركة قيّمة متخصصة في القنب في العالم”. وأضاف: “نحن على ثقة من أن هذه الفرصة ستسنح لنا الاستفادة من جميع نقاط القوة في شركتنا ومواصلة الدفع بقيمة المساهمين، بينما نحقق في الوقت نفسه الحجم الذي ندرك أنه سيوفر لنا مكانة رائدة في إحدى أكبر أسواق القنب في العالم”.

ومن جانبه، قال جورج أركوس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “فيرانو”: “تشكّل عملية الاندماج هذه توافقاً طبيعياً بين رواد الأعمال متقاربي التفكير الذين أسّسوا شركاتنا من المرافق الأولية لتصبح أكبر شركتين مشغليتين متعدّدتي الأطراف في الولايات المتحدة الأمريكية، والتركيز الثابت على التميز التشغيلي والمنتجات عالية الجودة والخدمة الاستثنائية، وتوفير قيمة للعملاء والمساهمين”. وأضاف: “أتاح لنا النمو الذي حققناه ومكانتنا الفريدة في الأسواق الرئيسية تقييم بعض أكبر الجهات الفاعلة في هذا المجال، ولكن اختيارنا وقع بالإجماع على إجراء صفقة كبرى نتجت عنها شركة ’هارفست‘”.

وأشار سام دورف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون النمو في شركة “فيرانو”: “قامت ’فيرانو‘ بخلق مستقبل أكثر إشراقاً في مجال إنتاج القنب والمنتجات والصحة والرفاهية من خلال إنشاء فريق متميز من الخبراء في قطاع القنب وأهم الشركات المدرجة على لائحة ’فورتشن 500‘”. وأضاف: “نحن متحمسون لتوحيد جهودنا مع شركة ’هارفست‘ للاستفادة من جميع نقاط قوتنا ومشاركة فوائد القنب بأساليب جديدة ومبتكرة مع قاعدة عملاء متنامية باستمرار. ولطالما ركّزت ’فيرانو‘ و’هارفست‘ بشكل مستقل على ركائز الأعمال للدفع بالنمو سنوياً على صعيد العائدات والدخل المعدل قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والاستهلاك والاهتلاك. ونتوقع معاً تسارع وتيرة هذا الزخم ورفع السقف إلى مستوى أعلى لمصلحة القطاع”.

هذا وتخطط الشركة المدمجة حديثاً مواصلة إنشاء مراكز التشغيل خاصتها في كل من أريزونا وإلينوي، وتوحيد المواهب القيادية الرئيسية لإنشاء فريق يضم الشركات المشغلة الأكثر تخصصاً في مجال القنب. واجتذبت الشركتان مؤخراً الخبرة الإدارية عبر قطاعات السلع الاستهلاكية المعبّأة، والمشروبات، والمشروبات الروحية، والخدمات اللوجستية، والعلامات التجارية، والبستنة، وتقنيات استخراج القنب من بعض أكثر الشركات تأثيراً في العالم، حيث دعمت جميعها النمو الهائل التي تحققها الشركات. وبالمثل، تتوقع الشركة المدمجة أن تطوّر علامات تجارية جديدة وقائمة في جميع أنحاء أراضيها الواسعة.

ومن جهته، قال ستيف وايت، الرئيس التنفيذي لشركة “هارفست”: “من اليوم الأول، عملنا كمؤسسة سليمة تركز بشكل أساسي على تحقيق نمو ثابت في العائدات والأرباح. وإننا متحمسون لتقديم العلامات التجارية والعمليات المميزة الخاصة بشركة ’فيرانو‘ إلى شركة ’هارفست‘”. وأضاف: “لدينا فرصة فريدة من نوعها لخلق علامات تجارية وطنية حقيقية من خلال نشر هذه المنتجات في إطار البصمة المستقبلية التي أحدثها اندماج الشركتين في مختلف الولايات والمستوصفات. والأهم من ذلك، أننا نتشارك المهمة نفسها كشركة واحدة جديدة تهدف إلى تحسين حياة الأفراد من خلال فوائد القنب”.

وبموجب الاتفاقية الملزمة بين “هارفست” و”فيرانو” المبرمة في 10 مارس 2019، وافق الطرفان على إبرام اتفاقية نهائية (يشار إليها فيما يلي بـ”الاتفاقية النهائية”) خلال الأيام الثلاثين القادمة.

وعند إتمام الصفقة، سيتلقى المساهمون في “فيرانو”، في المجمل، مجموعة من أسهم التصويت الثانوية الخاصة بـ”فيرانو” وأسهم التصويت المتعددة الخاصة بـ”هارفست” حسب الاتفاق المتبادل بين الطرفين، في إطار التصرف المعقول، مقابل سعر شراء إجمالي يقدر بـ850 مليون دولار أمريكي على أساس سعر سهم بورصة الأوراق المالية الكندية المقدّر بـ8.79 دولار كندي. هذا ويُتوقع إغلاق الصفقة خلال النصف الأول من عام 2019.

يخضع الإغلاق للتفاوضات وتنفيذ الاتفاقية النهائية، أو الموافقة القابلة للتطبيق للمساهمين أو مستثمري الوحدات، أو موافقة البورصة الكندية للأوراق المالية، أو أي موافقات أخرى تعتبر اعتيادية بالنسبة لصفقة من هذا النوع. لا ضمانات بأن الصفقة ستكتمل كما هو مقترح أو قد لا تكتمل على الإطلاق. اتفقت كل من “هارفست” و”فيرانو” على رسم مشترك لإغلاق الصفقة بمبلغ يقدر بـ20 مليون دولار أمريكي في حال فشل أي من الطرفين الدخول في الاتفاقية النهائية في غضون 30 يوماً من تاريخ هذه الاتفاقية (إلا نتيجة حدوث خرق غير مبرر من طرف آخر). أجريت تفاوضات كاملة على الصفقة بشكل مستقل. تتكبد “فيرانو” حوالى 3.2 مليون دولار أمريكي من الديون طويلة الأجل والتي ستظل قائمة بعد إتمام الصفقة. علاوة على ذلك، لن تؤدي إتمام الصفقة إلى أي تغيير في عملية الاستحواذ على “هارفست”.

تعمل شركة “إيت كابيتال” كمستشار مالي لشركة “هارفست” فيما يخص الصفقة المبرمة. وتعمل شركة “إنفور فايننشال” كمستشار مالي للجنة الخاصة لمجلس إدارة شركة “هارفست”. بالإضافة إلى ذلك، قدمت كل من شركة “إيت كابيتال” و”إنفور فايننشال” رأيها إلى مجلس إدارة شركة “هارفست”، حيث أنه واعتباراً من تاريخ تقديم الآراء ورهناً بالافتراضات، والقيود والمؤهلات التي استندت إليها الآراء، تعد الاعتبارات المقدمة من قبل “هارفست” فيما يتعلق بالصفقة عادلة، من وجهة النظر المالية من “هارفست”.