تعرف على.. أسعار المحلات التجارية بمزاد “روضة السيدة”

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بدأت إجراءات المزاد العلني من أجل بيع محلات “مشروع روضة السيدة”، القائمة في منطقة السيدة زينب، والذي تعمل على تنظيمه “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” بالتعاون مع محافظة القاهرة.

طرح 99 محلات تجارية وصيدليتان بمزاد “روضة السيدة”

يخضع لطرح في المزاد ما يقارب من 99 محل تجاري.

طرح صيدليتان، بمساحات تتراوح ما بين 9 إلى 16 متر مربع، موجودة أسفل العمارات في مشروع روضة السيدة “تل العقارب سابقًا”.

أسعار المحلات التجارية بمزاد “روضة السيدة”

سجل سعر المتر، بالمحلات التجارية المطروحة في مشروع “روضة السيدة”، في رقم 7 و8 بالعمارة الثانية إلى 30 ألف و500 جنيهًا مصريًا، بمساحة تصل إلى 26.5 متر، على أن يتم تحديد نشاط المحلات بإجراءات التخصيص التي تأتي بعد نهاية إجراءات المزاد.

سجل سعر المتر، في المحل رقم 11 بمساحة تصل إلى 26 متر، 27 ألف و300 جنيهًا مصريًا.

سجل سعر المتر في المحل رقم 12، ما يقارب من 27 ألف و500 جنيهًا مصريًا.

سجل سعر المتر في المحل رقم 6 عمارة 3، ما يقارب من 27 ألف جنيهًا مصريًا.

وتراوحت باقي المحلات ما بين 27 ألف وحتى 33 ألف جنيهًا مصريًا للمتر.

مواعيد طرح المحلات التجارية بمزاد “روضة السيدة”

ومن المتعين أن تعقد جلسات المزاد، في مقر المشروع القائم بحي السيدة زينب، مقسمة على مدار ثلاثة أيام، وهي كالتالي:

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طرح ما يقارب من 33 محلًا تجاري، وطرح صيدلية الثلاثاء الموافق 12 مارس لعام 2019.

طرح 33 محلًا تجاريًا، وصيدلية يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس لعام 2019.

طرح 33 محلًا تجاريًا، يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس لعام 2019.

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