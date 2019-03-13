تعرف على .. أسعار ونظم سداد ومواعيد حجز شقق الإسكان المتميز بدمياط الجديدة

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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في “هيئة المجتمعات العمرانية”، خلال الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين السابق، عن استقبال بيانات المواطنين الراغبين بحجز الوحدات السكنية التابعة لمشروع الإسكان المتميز بمدينة دمياط الجديدة.

وينشر موقع مصر 365، سعر المتر السكني بمشروع “الإسكان المتميز” القائمة في مدينة دمياط الجديدة.

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أسعار شقق الإسكان المتميز بدمياط الجديدة

سجل سعر المتر بمشروع الإسكان المتميز بمدينة دمياط الجديدة ما يقارب من 6456 جنيهًا مصريًا، بنسب تميز بدأت من نسبة 1% وحتى نسبة 1.5% من قيمة الوحدة السكنية، وبدأت مساحة الوحدات السكنية من 104 متر، وحتى مساحة 109 متر.

سجل سعر الوحدة السكنية المتميز في مدينة دمياط الجديدة البالغ مساحتها ما يقارب من 104 مترًا بنسبة التميز 1.5%، ما يقارب من 705 ألف و978 جنيهًا، مصريًا.

وسجل سعر الوحدة السكنية المتميزة في مدينة دمياط الجديدة البالغ مساحتها ما يقارب من 105 متر شاملة نسب التميز، ما يقارب من 712 ألف 766 جنيهًا مصريًا.

وسجل سعر الوحدة السكنية المتميزة في مدينة دمياط الجديدة،والتي تبلغ مساحتها ما يقارب من 109 متر شاملة نسب التميز، ما يقارب من 740 ألف جنيهًا مصريًا.

نظام السداد

يتم سداد قيمة 50 ألف جنيهًا مصريًا مقدم حجز.

ثم يتم استكمال سداد نسبة 20%، إلى جانب سداد ما يقارب من 1.5 مصاريف إدارية، من ثمن الوحدة السكنية المتميز، ويتراوح المبلغ ما بين 101 ألف وحتى 109 ألف جنيهًا مصريُا على حسب مساحة الوحدة السكنية.

سداد نسبة 10% بعد مرور ستة أشهر، والذي يتراوح قيمتها ما بين 70 ألف وحتى 73 ألف جنيهًا مصريًا تبعًا لـ مساحة الوحدة السكنية.

سداد نسبة 10% عند استلام الوحدة السكنية، تتراوح قيمتها ما بين 70 ألف وحتى 73 ألف تبعًا لـ مساحة الوحدة السكنية.

سداد باقى قيمة الوحدة السكنية على أقساط ربع سنوية، لمدة زمنية تصل إلى 3 سنوات.

يصل قيمة القسط الربع سنوى الخاص بالوحدة، ما بين 34 ألف وحتى 37 ألف جنيهًا مصريًا على حسب مساحة الوحدة السكنية.

مواعيد حجز الوحدات السكنية بدمياط الجديدة

سوف تبدأ مواعيد حجز الوحدات السكنية في تمام العاشرة صباحًا يوم الثامن والعشرين من شهر مارس الحالي لعام 2019، ويستمر حتى يوم 4 من شهر أبريل القادم لعام 2019، والوحدات السكنية المتاحة في مدينة دمياط الجديدة، تصل إلى 480 وحدة سكنية.

سوف يكون الحجز بطريقة إلكترونية، ويتم تخصيص الوحدات السكنية بأسبقية الحجز، ويتم الحجز عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا، “https://www.hdb-reservation.com”.

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