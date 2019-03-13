تراجع أسعار الفائدة على حسابات التوفير في 5 بنوك عاملة في مصر

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قامت بعض البنوك الحكومية وعدد من البنوك العاملة فى مصر، بخفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير، وذلك وفقا لسعر الكوريدور المعلن من قبل البنك المركزى المصرى، بعد أن قام “المركزي” بخفض أسعار الفائدة فى فبراير الماضي حيث وصلت إلى 15.75% على الإيداع و16.75% على الإقراض.

مبدئيًا تعريف حساب التوفير: هو حساب مصرفى يمكن للعميل تحريكه في أي وقت سواء بالسحب أو بالإيداع، ولا يخضع لمدة محددة، تتطلب البنوك لفتح حساب حساب التوفير بعض الأوراق وهي: صورة البطاقة القومية السارية أو جواب السفر، بجانب إيصال مرفق حديث، كما أن هناك بعض البنوك تطلب شهادة مفردات مرتب من جهة العمل.

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وفي السطور التالية يعرض لكم موقع “مصر 365” تقريرا تفصيليًا حول ما تغير في أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير فى البنوك وهي كما يلى:

أولًا: بنك إتش إس بي سي (HSBC)

قام بنك إتش إس بي سي مصر، بخفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير بنسبة تراوحت ما بين 0.5% و1%، حيث جاءت الأسعار كما يلي:

1- حساب «بريمير»

حساب التوفير “بريمير” ينقسم إلى عدة شرائح، الأولى تبدأ من 10 آلاف جنيه وهو الحد الأدنى لفتح الحساب، حيث بلغ سعر العائد على الشريحة الأولى والتى تبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى 100 ألف جنيه نحو 3.5%، فى مقابل نحو 4.5%.

أما الشريحة الثانية ويكون الحد الأدنى لها تبدأ من 100 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه انخفض مستوى الفائدة به ليصل إلى نحو 7%، فى مقابل نحو 7.75%,

الشريحة الثالثة والتي تبدأ من 500 ألف جنيه وحتى مليون جني تراجعت أسعار الفائدة بها فأصبحت 8.75%، فى مقابل نحو 9.25%.

الشريحة الرابعة والتى تبلغ أكثر من مليون جنيه، انخفض سعر العائد عليها ليصبح 10.75%، فى مقابل نحو 11.25%.

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2- حساب «الشباب»

أما فيما يخص حساب توفير الشباب وينقسم إلى 5 شرائح، فقد قام البنك بخفض سعر العائد عليهم ليكون العائد على الشريحة الأولى وهو المبلغ الأقل من 10 آلاف جنيه لتصل إلى 10.75%، فى مقابل نحو 11.25%.

كذلك سجل سعر العائد على الشريحة الثانية التى تبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى 100 ألف جنيه نحو 3.5%، فى مقابل نحو 4.5%، فيما بينما سجل سعر العائد على الشريحة الثالثة والتى تبدأ من 100 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه نحو 7%، فى مقابل نحو 7.75%.

وطال الانخفاض سعر العائد على الشريحة الرابعة التى تبدأ من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه نحو 8.75%، فى مقابل نحو 9.25%، كما انخفض العائد على الشريحة الخامسة والتى تبلغ أكثر من مليون جنيه ليصل إلى 10.75%، فى مقابل نحو 11.25%.

ثانيًا: البنك العربي الإفريقي

وعلى غرار سابقيه، قررت إدارة البنك العربي الأفريقي تقسيم حساب توفير “جولدن” إلى 5 شرائح بدلًا من شريحة واحدة بداية من شهر مارس الجاري، فضلًا عن تخفيض سعر الفائدة عليه بنسبة تراوحت بين 1.5% و3% حسب دورية صرف العائد على كل شريحة من الشرائح الخمس، بينما كان يبلغ سعر العائد على حساب التوفير نحو 12% شهريا، و14% سنويا.

وحسب ما أعلن البنك فيما يلي سعر الفائدة على حساب التوفير على الـ 5 شرائح :

– الشريحة الأولى: وهى الشريحة الأدنى حيث تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل بحد أقصى 100 ألف جنيه، ويكون سعر الفائدة 9% وذلك بالنسبة للعائد الشهرى وربع السنوي ونصف السنوي، بينما يبلغ سعر الفائدة نحو 10% بالنسبة لحساب التوفير ذي العائد السنوي.

– الشريحة الثانية: وهى شريحة يبدأ الإيداع فيها من 100 ألف جنيه بحد أدنى ويصل إلى 500 ألف جنيه بحد أقصى، وتحدد سعر الفائدة بـ 9.5% للعائد الشهرى وربع السنوي، ونصف السنوي،ولكن بلغ سعر الفائدة نحو 10.5% بالنسبة لحساب التوفير ذي العائد السنوي.

– الشريحة الثالثة: وهى شريحة يبدأ الإيداع فيها من 500 ألف جنيه كحد أدنى ويصل إلى مليون جنيه بحد أقصى، وحٌدد سعر الفائدة فيها بـ 10% وذلك بالنسبة للعائد الشهرى وربع السنوي ونصف السنوي، ولكن سعر الفائدة على العائد السنوي بلغ نحو 11%.

– الشريحة الرابعة: وهى شريحة يبدأ الإيداع فيها من مليون جنيه كحد أدنى ويصل إلى 5 ملايين جنيه بحد أقصى، وتكون الفائدة فيها نحو 11% للعائد الشهرى وربع السنوي ونصف السنوي، بينماوصل العائد السنوي إلى نحو 12.5% بالنسبة لحساب التوفير ذي العائد السنوي.

– الشريحة الخامسة: وهي الشريحة الأعلى في حساب التوفير حيث يبلغ الحد الأدنى للإيداع بها نحو 5 ملايين جنيه فأكثر ، وتكون الفائدة 11%، للعائد الشهرى وربع السنوي ونصف السنوي، ويكون سعر الفائدة نحو 12.5% بالنسبة لحساب التوفير ذي العائد السنوي.

بنك مصر وهو بنك حكومي ومن أعرق البنوك المصرية فقد قرر خفض سعر الفائدة بنسبة 1% على حساب التوفير يوم بيوم (VIP) لكبار العملاء، على جميع الشرائح.

وبناء على هذا القرار فقد انخفضت أسعار الفائدة على الشريحة الأولى من حساب يوم بيوم، لتصل إلى 7.25% فى مقابل نحو 8.25%، والتى تبدأ من مليون إلى 2 مليون جنيه.

كذلك انخفضت أسعار الفائدة على الشريحة الثانية من حساب التوفير يوم بيوم وهى تبدأ من 2 إلى 10 ملايين جنيه، ليصل إلى 7.75%، فى مقابل نحو 8.75%، وتراجع سعر العائد على الشريحة الثالثة ليصل إلى 8.25% فى مقابل نحو 9.25%، وهى تبدأ من 10 إلى 30 مليون جنيه.

كما سجل سعر الفائدة على الشريحة الرابعة من نفس الحساب لتصبح نحو 8.25% فى مقابل نحو 9.75%، وهى تبدأ من 30 إلى 100 مليون جنيه، وانخفضت الفائدة على الشريحة الخامسة والأخيرة ليصل إلى 10% فى مقابل نحو 11%، وهى تبدأ من 100 مليون جنيه فأكثر.

رابعًا: بنك الكويت الوطني

قررت إدارة بنك الكويت الوطني وهو أحد البنوك العاملة في السوق المصرية، تخفيض سعر الفائدة على حسابات التوفير به، والتى تنقسم إلى:

1- حساب التوفير إكسترا الوطني: وهو الحساب الذي يوفر عائدا بنسبة 14%، ومقسم إلى 7% تصرف شهريا، و7% الأخرى تصرف فى نهاية العام.

وبعد إقرار الإدارة خفض العائد نحو 1% ، قرر البنك احتساب العائد الجديد بحيث يكون 12%، منها 6% عائدا شهريا، و6% أخرى يتم صرفها فى نهاية العام، ولكن بشرط ألا يقل مبلغ الإيداع عن 200 ألف جنيه طوال العام وفي حالة النزول يحصل العميل على الفائدة الشهرية بواقع 6% فقط.

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2- حساب التوفير العادي

وخفض البنك سعر الفائدة على حساب التوفير العادي الذي يبدأ من 5 آلاف جنيه بواقع 1.25%، ليكون العائد الجديد مقسما إلى عدة شرائح وفقا لما يلى:

– الشريحة الأولى: وهي الشريحة يبدأ الإيداع فيها من 5 آلاف جنيه وحتى 100 ألف جنيه، وتكون الفائدة 6% يتم صرفها كل ثلاثة أشهر.

– الشريحة الثانية: وهي الشريحة يبدأ الإيداع فيها من 100 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه، وتكون الفائدة 6.5% يتم صرفها كل ثلاثة أشهر.

– الشريحة الثالثة: وهي الشريحة يبدأ الإيداع فيها من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، وتكون الفائدة 7% يتم صرفها كل ثلاثة أشهر.

– الشريحة الرابعة: وهي الشريحة يبدأ الإيداع فيها من مليون جنيه فأكثر، وتكون الفائدة 7.5% يتم صرفها كل ثلاثة أشهر.

خامسًا: بنك القاهرة

أما بنك القاهرة وهو أحد البنوك الحكومية المصرية فقد قررت إدارته إجراء تعديلات على حساب التوفير وتقسيمه إلى خمس شرائح بدلا من شريحة واحدة، حيث تراوحت أسعار الفائدة في الشرائح الجديدة بين 6.75% و13%.

وحسب ما أورده البنك فإن تقسيم الشرائح وسعر الفائدة عليها وفقا لما يلى:

– الشريحة الأولى: وهي الشريحة الأقل من 5001 جنيه، وهذه الشريحة لا يتم حساب أي فائدة عليها في البنك.

– الشريحة الثانية: وهي الشريحة يبدأ الإيداع فيها من 5001 جنيه وحتى 100 ألف جنيه، وتبلغ الفائدة نحو 6.75% على العائد الشهري، ونحو 7% على العائد ربع السنوي، ونحو 7.25% على العائد نصف السنوي، ونحو 7.5% على العائد السنوي.

– الشريحة الثالثة: وهي الشريحة يبدأ الإيداع فيها من 100 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، وتبلغ الفائدة نحو 8% على العائد الشهري، ونحو 8.5% على العائد ربع السنوي، ونحو 9% على العائد نصف السنوي، ونحو 9.5% على العائد السنوي.

– الشريحة الرابعة: وهي الشريحة يبدأ الإيداع فيها من مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وتبلغ الفائدة نحو 9.5% على العائد الشهري، ونحو 10% على العائد ربع السنوي، ونحو 10.5% على العائد نصف السنوي، ونحو 11% على العائد السنوي.

– الشريحة الخامسة:وهي الشريحة يبدأ الإيداع فيها من 2 مليون جنيه فأكثر، وتبلغ الفائدة نحو 11.5% على العائد الشهرى، ونحو 12% على العائد ربع السنوي، ونحو 12.5% على العائد نصف السنوي، ونحو 13% على العائد السنوي.