تعرف على أسعار الفائدة الجديدة في 10 بنوك على شهادات الادخار

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أعلن البنك المركزي المصري خلال شهر فبراير السابق، عن استئناف دورته التيسيرية في العمل على خفض أسعار الفائدة بواقع “100 نقطة أساس”، لتصل نسبة الإيداع 15.75%، ونسبة الإقراض 16.75%.

وتعد تلك هى المرة الأولى التي قام فيها البنك المركزي المصري بالعمل على خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي 2019، حيث قام البنك بخفض أسعار الفائدة خلال شهر مارس لعام 2018، وخلال الاجتماعات السابقة للجنة السياسة النقدية بالبنك، كان القرار تثبيت أسعار الفائدة، وعقب هذا القرار.

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بدأت البنوك المحلية العاملة داخل سوق الصرافة المصري في العمل على خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار، سواء كانت تلك الشهادات ذات العائد الثابت أو عائد المتغير.

أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار في البنوك المصرية

بنك المشرق

أعلن بنك المشرق الإسلامي عن قراره بخفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية تصل إلى 1% على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت، لتصبح أسعار الفائدة بنسبة 14%، في مقابل نسبة 15%.

بنك الإسكندرية

أعلن بنك الإسكندرية عن قراره بخفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية تصل إلى 1% على شهادة ادخار “أليكس برايم جولد” ذات العائد المتغير، لتصبح بنسبة مئوية تصل إلى 13.5%، فى مقابل نسبة 14.5%، على أن يتم صرف العائد بشكل ربع سنوي أي كل 3 أشهر، مدة الشهادة تبلغ ما يقارب من 3 سنوات.

كما قرر بنك الإسكندرية أيضا العمل على خفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية تصل إلى 1% على شهادة ادخار “نيو أليكس برايم” ذات العائد المتغير، لتصبح بما يقارب من 13.75%، فى مقابل نسبة 14.75%، ويصرف العائد بصورة شهرية، بينما تبلغ مدة الشهادة ما يقارب من 3 سنوات.

البنك العربي

كما أعلن البنك العربي، عن قراره بخفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية تصل إلى 1% على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت، لتصبح أسعار الفائدة بنسبة 14%، في مقابل نسبة 15%، وذلك بالنسبة إلى العائد الذى يتم صرفه شهريًا.

وأعلن البنك عن خفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية تصل إلى 1% على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت، لتصبح بنسبة 13%، فى مقابل نسبة 14%، وذلك بالنسبة للعائد الذي يتم صرفه يوميًا.

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بنك الاتحاد الوطني

أعلن بنك الاتحاد الوطني عن قراره بخفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت بنسبة مئوية تصل إلى 2.25%، حيث تم خفض أسعار الفائدة على شهادة “أموالي” لتصل إلى 13.25% على العائد الشهري، فى مقابل نسبة 15.5%.

تسجل أسعار الفائدة على “شهادة أموالي”، المطروحة من قبل بنك الاتحاد الوطني ذات العائد الربع سنوي، والعائد السنوي ما يقارب من 13.5%، فى مقابل نسبة 15.75%.

وقد قام البنك بطرح شهادة ادخارية جديدة لأجل ثلاث سنوات بعائد متناقص، أول عام بواقع نسبة 14.5%، والثاني بنسبة 13.5%، والثالث بنسبة 12.5%.

بنك الكويت الوطنى

أعلن بنك الكويت الوطني عن قراره بالعمل على خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة مئوية 2.75%، ليسجل العائد ما يقارب من 12%، فى مقابل نسبة 14.75%، وذلك على شهادات الادخار ذات العائد الشهري.

أما بالنسبة إلى شهادات الادخار ذات العائد الربع سنوي، فقد سجلت أسعار الفائدة ما يقارب من 12.25%، فى مقابل نسبة 15%.

بنك مصر إيران للتنمية

أعلن بنك مصر إيران عن قراره بخفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد المتغير، لتصبح بنسبة 16%، فى مقابل نسبة 17%، على أن يتم صرف العائد بشكل ربع سنوي، بينما تبلغ مدة الشهادة ما يقارب من 3 سنوات.

بنك قناة السويس

قرر البنك قناة السويس خفض أسعار الفائدة على شهادة الحصاد ذات العائد المتغير لتسجل نسبة 14.5%% على العائد الشهرى، فى مقابل نسبة 16.25%، والعائد ربع سنوى، الذي يتم صرفه كل ثلاثة أشهر، ليصل إلى ما يقارب من 14.75%، فى مقابل نسبة 16.5%، وعلى العائد نصف سنوي الذي يتم صرفه كل 6 أشهر، ليصل إلى نسبة 15%، في مقابل نسبة 16.625%.

وشهادة الحصاد، وهى شهادة ثلاثية مدتها تصل إلى 3 سنوات، ويسجل الحد الأدنى لإصدارها ما يقارب من 1000 جنيهًا مصريًا، كما يمكن للعميل الاقتراض بضمانها، وحتى نسبة 90% من قيمتها.

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بنك مصر

أعلن بنك مصر عن قراره بخفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية تصل إلى 1% على شهادات الادخار ذات العائد المتغير، لتصبح النسبة 16%، فى مقابل نسبة 17%، على أن يتم صرف العائد بشكل ربع سنوي، أي يصرف العائد كل 3 أشهر، بينما تبلغ مدة الشهادة ما يقارب من 3 سنوات.

البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري عن قراره بخفض أسعار الفائدة على شهادة الادخار ذات العائد المتغير بنسبة مئوية تصل إلى 1% لتسجل نسبة 16%، بدلًا من 17%، وهى شهادة مدتها تصل إلى 3 سنوات، ويصرف العائد بشكل ربع سنوي، أي يتم صرف العائد كل 3 أشهر.

المصرف المتحد

كما أعلن المصرف المتحد عن قراره بخفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت بنسبة مئوية تصل إلى 1%، لتسجل نسبة 14.75%، بدلًا من نسبة 15.75%، وذلك بالنسبة إلى الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري.

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