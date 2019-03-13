موراي إنيرجي كوربوريشن تستضيف المؤتمر الهاتفي للمستثمرين

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أعلنت “موراي إنيرجي كوربوريشن” (المشار إليها فيما يلي بـ “موراي إنيرجي”) أنها ستستضيف مؤتمراً هاتفياً للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية والتشغيلية للربع الأخير وكامل العام 2018 المنتهي وذلك يوم الخميس الموافق 21 مارس 2019 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في توقيت الساحل الشرقي.

وستقتصر إمكانية المشاركة في المؤتمر الهاتفي على حاملي ما يلي: تسهيلات القروض المضمونة محددة الأجل ذات الأولوية الفائقة مستحقة الأجل في عام 2022 (يشار إليها مجتمعة فيما يلي بـ “القروض المضمونة محددة الأجل ذات الأولوية الفائقة”)، بتاريخ 29 يونيو 2018؛ وتسهيلات القروض المضمونة محددة الأجل مستحقة الأجل في عام 2020 (يشار إليها مجتمعة فيما يلي بـ “القروض المضمونة محددة الأجل”)، بتاريخ 16 أبريل 2015، بصيغتها المعدلة؛ والسندات الممتازة المضمونة مستحقة الأجل في 2024 بنسبة 12 في المائة (يشار إليها فيما يلي بـ “السندات الممتازة المضمونة مع حق حجز يتراوح بين الاولي والثاني”)، بتاريخ 29 يونيو 2018.

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والسندات الممتازة المضمونة مستحقة الأجل في 2021 بنسبة 11.25 في المائة (يشار إليها فيما يلي بـ ” السندات الممتازة المضمونة مع حق حجز ثاني)، بتاريخ 16 أبريل 2015، بصيغتها المعدلة؛ والتسهيل الائتماني المتجدد والتسهيل وفق قاعدة ما يرد أولاً يصرف أخيراً (يشار إليهما فيما يلي بـ “التسهيل الائتماني المتجدد”)، بتاريخ 5 ديسمبر 2013، بصيغتهما المعدلة والمعاد صياغتهما اعتباراً من 29 يونيو 2018؛ بالإضافة إلى بعض الوسطاء التجاريين ومحللي الأوراق المالية.