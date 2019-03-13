ارتفاع مفاجئ بأسعار الذهب بقيمة 7 جنيه فى الجرام

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ارتفعت بشكل مفاجئ خلال تعاملات اليوم أسعار الذهب بقيمة 7 جنيهات في الجرام الواحد، مقارنة بمستويات أسعار المعدن الأصفر مساء أمس، والسبب في هذا الارتفاع المفاجئ هو ارتفاع أسعار الذهب عالميًا.

أعلن سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية نادي نجيب، “ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 مسجلًا سعر 635 جنيهًا للجرام، خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقابل بسعر مساء أمس الذي سجل ما يقارب من 628 جنيهًا مصريًا”.

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وأضاف، “ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 544 جنيهًا مصريًأ، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 ما يقارب من 725 جنيهًا، وهبط سعر الجنيه الذهب مسجلًا 5080 جنيهًا مصريًا”.

وأرجع نادي نجيب السبب في ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلي المصري، بسبب ارتفاع سعر الذهب عالميًا مسجلًا سعر 1308 دولار للأونصة.

ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوياته له منذ أسبوعين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متجاوزًا المستوى المهم الذي يبلغ 1300 دولار للأونصة.

كما ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة مئوية تصل إلى 0.5% مسجلًا 1308.15 دولار للأوقية، بحسب التصريحات التي أعلنتها وكالة الأنباء رويترز.

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