بالصور.. تعرف على أسعار ومواعيد طرح وطريقة التقدم للحصول على وحدات بـ 5 مشروعات سكنية؟

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تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتي تمثلها “هيئة المجتمعات العمرانية” بطرح باقة متنوعة من الوحدات السكنية بالمشروعات المختلفة الأنواع، ومن تلك المشروعات السكنية التي سوف يتم طرح الوحدات بها ، مشروع الإسكان المتوسط، ومشروع الإسكان المتميز، وكذلك مشروعات الإسكان الفاخر، إلى جانب مشروع “المقصد” العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتكون هذا المشروع من “فلل سكنية” فقط.

وينشر موقع مصر 365 تقرير، يتم من خلاله عرض أهم تفاصيل الحصول على الوحدة السكنية المطروحة، والشروط الحصول عليها، وعروض أسعار، ومواعيد التقديم من أجل الحصول على تلك الوحدات السكنية.

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المرحلة الثانية بمشروع جنة

قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بطرح المرحلة الثانية من مشروع جنة للإسكان الفاخر، وسوف يتم طرح الوحدات السكنية في مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة الشيخ زايد.

أعلنت وزارة الإسكان أن عدد الوحدات المطروحة في مشروع جنة للإسكان الفاخر بالقاهرة الجدية، ومدينة الشيخ زايد سيكون 2184 وحدة سكنية.

مساحة الوحدات السكنية كالتالي: سوف يتم طرح وحدة سكنية بمساحة 150 متر، ويبدأ حجز الوحدات السكنية التابعة لمشروع جنه للإسكان المتميز خلال يوم 17 مارس الجاري لعام 2019، ويستمر التقدم لحجز الوحدات حتى يوم 28 من شهر مارس، على أن يكون التخصيص بالأسبقية التي تتم بطريقة إلكترونية “أون لاين”.

أسعار الوحدات السكنية: سجل سعر متر الوحدة السكنية التابعة للمشروع جنة القائمة في مدينة القاهرة الجديدة ما يقارب من سعر 9700 جنيهًا مصريًا، سجل سعر متر الوحدة السكنية المطروحة في مدينة الشيخ زايد إلى 11.250 جنيهًا مصريًا.

الإسكان المتميز

أعلنت وزارة الإسكان صباح يوم الاثنين السابق، عن استقبال كافة بيانات المواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية بمشروع الإسكان المتميز بمدينة دمياط الجديدة.

أسعار الوحدات السكنية: سجل سعر المتر بمشروع الإسكان المتميز بمدينة دمياط الجديدة ما يقارب من سعر 6456 جنيهًا مصريًا، بنسب تميز تبدأ من نسبة 1% وحتى 1.5% من قيمة الوحدة السكنية المطروحة.

وسجلت سعر الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها حوالي 104 مترًا، نسبة التميز تصل إلى 1.5%، حيث سجل سعر الوحدة السكنية ما يقارب من 705 ألف و978 جنيهًا مصريًا، كما سجل سعر الوحدة السكنية التي تصل مساحتها إلى ما يقارب من 109 متر شاملة نسب التميز سعر 740 ألف جنيهًا.

سكن مصر

شمل الطرح الأول من وحدات مشروع سكن مصر، ما يقارب من 504 وحدة، سجل سعر المتر في في مشروع سكن مصر سعر موحد يصل إلى 6870 جنيهًا، على أن تكون جدية الحجز تقارب من 70 ألف جنيهًا مصريًا.

جنة المنصورة الجديدة

تضمنت طروحات وزارة الإسكان، طرح وحدات سكنية بمشروع جنة بمدينة المنصورة الجديدة، ويستمر تقديم البيانات للراغبين في حجز الوحدات السكنية حتى يوم 14 من شهر مارس القادم لعام 2019، من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لحجز وحدات المشروع السكني “https://www.hdb-reservation.com”.

سجل سعر المتر بالوحدة السكنية المطروحة بمشروع جنة بالمنصورة الجديدة ما يقارب من 8,860 جنيهًا، وهو سعر موحد لكافة وحدات المشروع، ويبدأ الحجز بأسبقية الحجز من يوم 24 من شهر مارس، ويستمر حتى الرابع من شهر إبريل القادم 2019.

فلل المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة

صرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح أول فلل في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، تحت مسمى “المقصد”، سجل سعر الفلل المستقلة من 8 ملايين و200 ألف جنيهًا.

كما تم طرح والوحدات السكنية بمشروع “توين هاوس”، تراوح سعر الوحدة ما بين 6 ملايين و700 ألف جنيه، وحتى 7 ملايين جنيه.

أشارت الهيئة أن المسمى الخاص بالنوع الثالث من تلك الفلل المطروحة بمشروع المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة، هو “التاون هاوس”، ويبدأ سعر الوحدة السكنية به من سعر خمسة ملايين و600 ألف جنيه، وحتى سعر 6 ملايين و100 ألف جنيه، تتراوح المساحات المطروحة من 370 متر مربع، وحتى 400 متر مربع.

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