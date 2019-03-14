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تراجع سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار” أمام العملة المصرية “الجنيه،”، في 4 بنوك عاملة بسوق الصرافة المصري خلال بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه خلال تعاملات نهاية مساء أمس، فيما استقر سعر العملة الأجنبية في 6 بنوك أخرى عند نفس المستوى.

الدولار يهبط في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

انخفض سعر صرف الدولار في أربع بنوك وهي، : البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الأفريقي، بقيمة قرش واحد فقط، ليسجل سعر الشراء 17.36 جنيه، وسجل سعر البيع 17.46 جنيه.

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انخفض سعر بيع العملة الأمريكية الدولار في “مصرف أبوظبي الإسلامي”، بقيمة 4 قروش، بينما ارتفع سعر الشراء بقيمة قرشا واحد خلال تعاملات اليوم.

حيث سجل سعر شراء الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ما يقارب من 17.43 جنيه، في مقابل سعر الشراء أمس الذي سجل 17.42 جنيه، وتراجع البيع إلى سعر 17.48 جنيه، في مقابل تعاملات أمس الذي سجل فيه سعر 17.52 جنيه.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار”، في البنوك التالية: “بنك التجاري الدولي، وكريدي أجريكول، وقناة السويس”، عند سعر شراء 17.37 جنيه، وسعر البيع 17.47 جنيه.

واستقر سعر الدولار الأمريكي ببنك التعمير والإسكان عند سعر الشراء 17.38 جنيه، وسجل سعر البيع 17.48 جنيه.

كما حافظ سعر صرف العملة الأمريكية على مستواه في بنك البركة عند سعر الشراء 17.40 جنيه، وسجل سعر البيع 17.50 جنيه.

واستقر سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية عند سعر الشراء 17.43 جنيه، وسجل سعر البيع 17.53 جنيه.

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