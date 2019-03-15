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صرحت شركة إيني الإيطالية اليوم، عن اكتشاف حقل غاز جديد، بمنطقة امتياز بشمال سيناء، وهو “حقل نور”، والقائم في البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب ما أعلنته شركة إيني الإيطالية، فإنها لم تختبر البئر الجديد، وجاري العمل على تقييم ما فيه من احتياطيات، لكن الشركة قد تمكنت من الحصول على بيانات دقيقة، ومكثفة عن بئر حقل نور، وهذه هي أبرز المعلومات المتوفرة عن الحقل الجديد حتى الوقت الراهن.

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5 معلومات هامة.. عن حقل غاز نور الجديد

حقل نور، يقع في البحر الأبيض المتوسط على بعد حوالي 50 كيلومتر بشمال سيناء. تتوزع ملكية امتياز حقل نور البحري، بواقع 40% إلى شركة إيني الإيطالية، وبنسبة 25% لشركة بي بي، وبنسبة 20% لشركة مبادلة الإماراتية، و15% إلى ثروة للبترول. صرحت مصادر مسؤولة في الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، إن الشركات العاملة في امتياز حقل نور، سوف تقوم بحفر بئر استكشافي ثاني، من أجل تحديد حجم احتياطيات الغاز في الطبقة التي تحمل كميات من الغاز الطبيعي، والتي تقع أعلى الحقل الأساسي. حسب المصادر، فإن النتائج المبدئية الخاصة بالطبقة الجديدة، تدل إلى أن احتياطيات الغاز الطبيعي، فيها تبلغ نحو نصف تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، إلا أنه مع الانتهاء من حفر البئر الاستكشافية الثاني، سوف يتم الإعلان عن النتائج بشكل رسمي. صرحت شركة إيني الإيطالية، إنها سوف تبدأ بإجراء دراسات الجدوى من أجل الإسراع في استغلال تلك الموارد الجديدة بعد الانتهاء من تقييم الاكتشاف.

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