نصائح بسيطة تساعد متداولي الفوركس ليكونوا أكثر نجاحاً

وصف تداول الفوركس في بعض الأحيان بأنه لعبة تستغرق دقائق للتعلم ولكن تستغرق سنوات لإتقانها. ويشعر الكثيرون بأن المقارنات مع غيرها من ألعاب الحظ لا تنتهي عند هذا الحد. مع زيادة تطبيقات التداول ومنصات الويب المتاحة لأي شخص لاستخدامها، أصبح يوجد الكثير من القصص التي تتحدث عن المقارنات.

لكن في الحقيقة أن تداول الفوركس شيء مختلف تماماً. لو أنك سألت شخصاً ما قبل 25 أو 30 عاماً عن الموضوع، لربما وصفوه بأنه نشاط معقد ومتخصص يمكن للخبراء الماليين فقط الحصول على الكثير من المال فيه. لكن ما الذي تغير؟

لا يحتاج المتداول الناجح إلى 20 عاماً من التدريب، ولكنه يتطلب قواعد أساسية في الديناميكيات والمؤشرات التي تشكل السوق. باتباع هذه الإرشادات البسيطة، ستتمكن من الانضمام لتكون لاعباً أساسياً وناجحاً في السوق.

البحث في السوق

الفوركس قد يكون معقد بعض الشيء بالنسبة للبعض إلا أنه ليس مستحيلاً، لكنك تحتاج إلى فهم كيفية عمل أسواق المال. والأهم من ذلك كله استخدام العقل والحكمة. عليك بقراءة جميع المقالات والبرامج التعليمية التي يمكنك العثور عليها، إن موقع wiki forex هو نقطة الانطلاق المثالية للمبتدئين الذين لديهم معرفة بسيطة في الفوركس.

إختر سلاحك

لقد أحدث عصر الهواتف الذكية ثورة من الاختيارات غير المسبوقة. مهما كنت تريد أن تشتري أو تبيع أو تناقش أو تتعلم، هناك الآلاف من المنصات على الإنترنت للقيام بذلك. نظرة سريعة على متجر Play أو iTunes يقدم لك مجموعة مذهلة من تطبيقات التداول عبر الهاتف الجوال. يمكنك من خلالهم اختيار ما تفضله أنت ولكن كلمة بالنسبة للمتداولين الناجحين فهم يختارون منصات تداول ميتاتريدر، إما في إصدار MT4 أو MT5 والتي تعتبر الأكثر شعبية بين المتداولين والوسطاء الماليين.

تحلى بالصبر

صاغ الشاعر الإنجليزي ألكسندر بوب عبارة “الحمقى يندفعون حيث تخشى الملائكة من أن تخطو نحوهم” منذ أكثر من 300 عام. منذ ذلك الحين، تم استخدام هذه العبارة من قبل الجميع ابتداءً من أبراهام لينكولن إلى بوب ديلان، لكن البعض منا لا يزال لم يتعلم ذلك. في تداول الفوركس، يكون عدوك الأكبر عادةً هو نفسك أنت لذا عليك تجنب الثقة المفرطة. تتضمن معظم هذه التطبيقات التي ذكرناها أعلاه شكلاً من أشكال الممارسة أو الحسابات التجريبية، حيث يمكنك إجراء جريب جميع أخطاء المبتدئين بدون فقد أية أموال. لذلك استفد من ذلك وتعلم من تجاربك.

التزم بالخطة

توجد كلمة لبنجامين فرانكلين يقول فيها “عدم الاستعداد للتحضير هو الفشل بحد ذاته”، وهو أمر يستحق الاهتمام به. يجب على كل متداول أن يبدأ باستراتيجية واضحة، تشمل أزواج العملات التي سيتم تداولها، الفترة الزمنية التي سيحتفظ فيها بمراكز التداول، حدود البيع / الشراء وإعدادات وقف الخسارة. في بعض الأحيان هذا هو الجزء السهل في حين أن التحدي الحقيقي هو الالتزام به، حتى عندما لا تكون الأمور على أفضل وجه.

إليك نقطة يجب تذكرها: عند إنشاء خطتك ستعلم أنه سيكون هناك أوقات قد تتعارض فيها الأشياء معك. في تلك المناسبات، عندما يرتفع معدل نبضات القلب وتشعر بخيبة أمل وإحباط فقد يكون الوقت قد حان لتغيير إستراتيجيتك.

دفتر للملاحظات

الاستراتيجية الكاملة لن تولد بين عشية وضحاها. عندما تصبح أكثر خبرة ستكون هناك فرص تعليمية كبيرة على طول الطريق، وسوف تتعرف على مجموعة من الأدوات والمؤشرات بالإضافة إلى تحسين استخدامك لها. تأكد من الاحتفاظ بدفتر مفصل عن كل عملية تداول حتى يمكنك تقييم ما تم بشكل جيد وبالعكس. اطبع هذه الإحصاءات في استراتيجيتك للمضي قدماً، وستبدأ حقاً في الوصول إلى مكان ما.

اعرف حدودك

يمكن أخذ هذه النصيحة بطريقتين. من ناحية أولى إذا بقيت ضمن معايير مالية محددة سلفاً، واتبعت قاعدة اثنين بالمائة من العملات المقتبسة فأنت تعلم أن أموالك لا يمكن أن تتسبب في أضرار جسيمة حتى لو قمت بصفقة خاطئة.

من ناحية ثانية اعرف حدودك النفسية الخاصة بك. يجب أن يتم تداول الفوركس من خلال العقل وليس بالقلب والعواطف. ومهما كانت أوجه الشبه التي قد يحاول الناس استخلاصها في التحليل النهائي، فإن هذه ليست لعبة ورق لذلك دائماً ما نتعامل معها من منظور تجاري سليم.