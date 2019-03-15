تراجع جديد في أسعار الذهب

Advertisements

شهدت أسعار الذهب المحلية ، تراجعا في بداية تعاملات اليوم الجمعة ، الموافق 15 مارس من العام الحالي 2019 ، حيث بلغت قيمة التراجع 4 جنيهات في سعر الجرام الواحد ، وذلك من دون المصنعية.

ويقدم موقع “مصر 365” في تقريره التالي ، أسعار الذهب في السوق المحلية ، والتي قد تختلف من منطقة إلى أخرى ، طبقا للنطاق الجغرافي في محافظات الجمهورية المختلفة ، ومن محل صاغة إلى ٱخر ، وهي كما يلي:

Advertisements

سجل سعر عيار الجرام 21 نحو 628 جنيها.

سجل سعر عيار الجرام 18 نحو 538 جنيها.

سجل سعر عيار الجرام 24 نحو 718 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 5024 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب المحلية ،قد شهدت حالة من التباين خلال تعاملات الأسبوع الحالي ، تراوحت د ما بين الاستقرار والتراجع ، وذلك بقيمة تراوحت بين جنيها واحدا حتى 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.