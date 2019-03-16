الإسكان تعلن عن مواعيد طرح 2000 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

Advertisements

صرح رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة المهندس محمد عبدالمقصود، عن مواعيد طرح المرحلة الثانية من وحدات السكنية القائمة في الحي السكني الثالث في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وأكد أن موعد الطرح سوف يكون خلال شهر أبريل القادم.

عدد الوحدات السكنية المقرر طرحها خلال المرحلة الثانية بالعاصمة الإدارية

وأضاف محمد عبدالمقصود، “أن عدد الوحدات السكنية التي سوف يتم طرحها تقارب من 2000 وحدة سكنية، وهو نفس عدد الوحدات السكنية التي تم طرحها خلال المرحلة الأولى، والتي سجلت ما يقارب من 2048 وحدة سكنية”.

Advertisements

حجز وحدات العاصمة الإدارية بطريقة إلكترونية

وأوضح، “أن كافة الوحدات السكنية المطروحة في العاصمة الإدارية الجديدة كاملة التشطيبات، على أن يكون الحجز، والتخصيص الوحدات بطريقة إلكترونية من خلال موقع هيئة المجتمعات العمرانية”.

وأكد، “أنه من المتعين أن يتم البدء في تسليم الوحدات السكنية الخاصة بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة في منتصف العام الحالي 2019، والتي جرى طرحها خلال العام السابق بسعر 11250 جنيهًا للمتر”.

المؤشرات الأولية لسعر المتر بزيادة 10% عن الوحدات المطروحة بالمرحلة الأولى

وأضاف، “أن لجان التسعير التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية لم تنتهي من وضع السعر النهائي للمتر السكني الخاصة بالمشروع، لكن المؤشرات الأولية تؤكد أن هناك زيادة في سعر المتر بنسبة مئوية تصل إلى 10% تقريبا عن سعر الوحدات السكنية التي طرحت خلال المرحلة الأولى، أي أن سعر المتر سوف يقارب من 13 ألف جنيهًا مصريًا بنسب التميز”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، قد قامت بطرح المرحلة الأولى من وحدات الحي السكني في العاصمة الإدارية الجديدة بواقع 2048 وحدة سكنية بمساحات مختلفة.

وتم طرح الوحدات السكنية خلال المرحلة الأولى بسعر ثابت للمتر في كافة الوحدات بسعر 11250 جنيهًا مصريًا، لكن هناك اختلافًا في نسب التميز، والتي تتراوح ما بين 1.1% و1.9% من قيمة الوحدة السكنية، كما يتم دفع 1% كمصاريف إدارية، ونسبة 0.5% مجلس أمناء.

وسجل سعر أقل وحدة سكنية خلال المرحلة الأولى من طرح الوحدات في العاصمة الإدارية الجديدة ما يقارب من مليون و400 ألف جنيهًا مصريًا، بينما يتجاوز سعر أعلى وحدة سكنية ما يقارب من 2 مليون و100 ألف جنيه.​

أقرا المزيد تعرف على .. أسعار ونظم سداد ومواعيد حجز شقق الإسكان المتميز بدمياط الجديدة