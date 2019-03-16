التفاصيل كاملة.. عن مواعيد وأرقام قطع الإسكان المتميز بـ سوهاج الجديدة قبل تسليمها غدًا

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تبدأ غدًا الأحد تسليم قطع الإسكان المتميز في مدينة سوهاج الجديدة، في منطقة الامتداد الجنوبي في المدينة، والمحجوزة في القرعتين العلنيتين اللتان قد تم إجراؤهما في 11 من شهر نوفمبر لعام 2017، و 21 من شهر أبريل لعام 2018.

مواعيد وأرقام قطع الإسكان المتميز بـ سوهاج الجديدة قبل تسليمها غدًا

يقدم موقع مصر 365 للحاجزين، مواعيد تسليم قطع الأراضي، وأرقام القطع، التى سوف يتم تسليمها إلى الحاجزين غدًا بمراكز وقرى التابعة لمدينة سوهاج الجديدة، والبالغ عددها ما يقارب من 11 مركز إداري، وحى.

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المجاورة الثالثة

القطع بالمجاورة الثالثة من 1 إلى 25، وسوف يتم التسليم غدًا الأحد الموافق السابع عشر من شهر مارس الجاري لعام 2019.

سوف يتم تسليم قطع الأراضي المتميزة من 26 إلى 50، يوم الإثنين 1 من شهر مارس لعام 2019.

سوف يتم تسلم قطع الأراضي المتميزة من 51 إلى 75، يوم الثلاثاء 19 من شهر مارس الجاري لعام 2019.

سوف يتم تسليم قطع الأراضي المتميزة من 76 إلى 100، يوم الأربعاء 20 من شهر مارس لعام 2019

سوف يتم تسليم قطع الأراضي المتميزة من 101 إلى 125، يوم الخميس 21 من شهر مارس لعام 2019.

سوف يتم تسليم قطع الأراضي من 126 إلى 151، يوم الأحد 24 من شهر مارس لعام 2019.

المجاورة السادسة

سوف يتم تسليم قطع الأراضي المتميزة في المجاورة السادسة من 1 : 25، يوم الإثنين، 25 من شهر مارس لعام 2019.

تسليم قطع الأراضي المتميزة من 26 إلى 50، يوم الثلاثاء، 26 من شهر مارس لعام 2019.

تسليم قطع الأراضي المتميزة القطع من 51 إلى 75، يوم الأربعاء 27 من شهر مارس لعام 2019.

تسليم قطع الأراضي المتميزة من 76 إلى 105، يوم الخميس 28 من شهر مارس لعام 2019.

المجاورة السابعة

سوف يتم تسليم قطع الأراضي المتميزة في المجاورة السابعة القطع من 1 إلى 25، يوم الأحد، 31 مارس لعام 2019.

تسليم قطع الأراضي المتميزة من 26 إلى 50، يوم الإثنين الأول من شهر أبريل القادم لعام 2019.

تسليم قطع الأراضي المتميزة من 51 إلى 75، يوم الثلاثاء الثاني من شهر أبريل القادم لعام 2019.

تسليم قطع الأراضي المتميزة من 76 إلى 100، يوم الأربعاء 3 من شهر أبريل القادم لعام 2019.

تسليم قطع الأراضي المتميزة من 101 إلى 125، يوم الخميس 4 من شهر أبريل لعام 2019.

تسليم قطع الأراضي المتميزة من 126 إلى 150، يوم الأحد 7 من شهر أبريل لعام 2019.

المجاورة الثامنة

تسليم قطع الأراضي المتميزة بالمجاورة الثامنة من 1 إلى 30، يوم الإثنين 8 من شهر أبريل لعام 2019.

تسليم قطع الأراضي المتميزة من 31 إلى 60، يوم الثلاثاء 9 من شهر أبريل لعام 2019.

تسليم قطع الأراضي المتميزة من 61 إلى 90، يوم الأربعاء 10 من شهر أبريل لعام 2019.

تسليم قطع الأراضي المتميزة من 91 إلى 120، يوم الخميس 11 من شهر أبريل لعام 2019.

تسليم قطع الأراضي المتميزة من 121 إلى 150، يوم الثلاثاء 16 من شهر أبريل لعام 2019.

تسليم قطع الأراضي المتميزة من 151 إلى 180، يوم الأربعاء 17 من شهر أبريل عام 2019.

تسليم قطع الأراضي المتميزة من 181 إلى 210، يوم الخميس 18 من شهر أبريل لعام 2019.

تسليم قطع الأراضي المتميزة من 211 إلى 240، يوم الأحد 21 من شهر أبريل لعام 2019.

تسليم قطع الأراضي المتميزة من 241 إلى 270، يوم الإثنين 22 من شهر أبريل لعام 2019.

تسليم قطع الأراضي المتميزة من 271 إلى 283، يوم الثلاثاء 23 من شهر أبريل لعام 2019.

المجاورة التاسعة

تسليم قطع الأراضي المتميزة في المجاورة التاسعة من 1 : 25، يوم الأربعاء 24 من شهر أبريل لعام 2019.

تسليم قطع الأراضي المتميزة من 26 إلى 50، يوم الأحد 28 من شهر أبريل لعام 2019.

تسليم قطع الأراضي المتميزة من 51 إلى 73، يوم الثلاثاء 30 من شهر أبريل لعام 2019.

المجاورة العاشرة

تسليم قطع الأراضي المتميزة بالمجاورة العاشرة من 1 إلى 25، يوم الخميس 2 من شهر مايو لعام 2019.

تسليم قطع الأراضي المتميزة من 26 إلى 50، يوم الأحد 5 من شهر مايو لعام 2019.

تسليم قطع الأراضي المتميزة من 51 إلى 80، يوم الإثنين 6 من شهر مايو لعام 2019.

تسليم قطع الأراضي المتميزة من 81 إلى 109، يوم الثلاثاء 7 من شهر مايو لعام 2019.

كما تم تخصيص يوم الأربعاء 8 من شهر مايو لعام 2019، ويوم الخميس التاسع من شهر مايو لعام 2019، لمن تخلفوا عن التسليم في المواعيد سالفة الذكر.

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