هل ترتفع أسعار السيارات في الأسواق مرة أخرى؟

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علق الخبير والمدير العام في إحدى شركات توزيع السيارات ، المهندس راجي حسن ، على ما يتردد في سوق السيارات ، اليوم السبت الموافق 16 مارس من العام الحالي 2019 ، بشأن ارتفاع أسعار السيارات في السوق المحلي ، وذلك بعد تراجعها بشكل نسبي خلال الأشهر الأولى من العام الحالي 2019.

وفي تصريحات لبرنامج “فبريكا” ، المذاع عبر إذاعة شعبي إف إم ، قال خبير السيارات ، إن الأسعار سوف تشهد ارتفاعًا بداية من النصف الثاني من العام الحالي ، مرجعا السبب إلى العجز المتوقع في المعروض من السيارات ، على خلفية سعي الوكلاء لتخفيض الكميات المستوردة لتقليص الخسائر.

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وزاد المهندس راجي حسن ، أن زيادة الطلب على شراء السيارات بداية من النصف الثاني في العام الحالي 2019 ، بعد التراجع الذي شهده السوق في الربع الأول من العام الحالي ، قد يسهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار ، لافتا إلى أن التخفيضات التي طرأت على أسعار العديد من السيارات في الفترة الماضية ، كان سببها الرئيسي رغبة الوكلاء في التخلص من المخزون القديم ، بهدف تحقيق الخطة التسويقية المبرمة مع الشركات الأم ، والبدء في طرح الطرازات الجديدة.

وتابع الخبير والمدير العام في إحدى شركات توزيع السيارات ، أن بعض العلامات الآسيوية يتم استيرادها من دول أوروبا ، وبعد إعفائها جمركيًا انخفضت أسعارها الشرائية ، فضلا عن أن بعض الوكلاء ، بدأوا استيراد السيارات بأسعار الصرف الجديدة ، ما ساهم بدوره في انخفاض أسعار السيارات.

ولفت المهندس راجي حسن ، إلى أن انخفاض أسعار الدولار ، يؤثر بشكل أكبر على العلامات الآسيوية ، وذلك بعكس العلامات الأوروبية التي يتم استيرادها باليورو وليس الدولار.

وبشأن مدى إمكانية تخفيض الأسعار من قبل الشركات الأم ، بهدف تحريك عجلة المبيعات في السوق المصري ، أجاب الخبير والمدير العام في إحدى شركات توزيع السيارات ، مؤكدًا أن مساحة التفاوض بين الوكلاء والشركات المصنعة ، تنحصر في أعداد الرسائل الاستيرادية ، بينما تخفيض الأسعار فهو أمر غير جائز ، لافتا إلى أن الشركات الأم تسعى لتسجيل الأرباح.