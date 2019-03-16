التفاصيل كاملة.. عن تقلص إجراءات الإفراج الجمركي لـ 3 خطوات وتقليل مدته

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قام رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت بزيارة تفقدية إلى مركز الخدمات اللوجستية في مطار القاهرة، يرافقه كل تلك الجولة، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، ووزيرة التخطيط والدكتورة هالة السعيد، وزير الاتصالات والدكتور عمرو طلعت، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، ورئيس هيئة سلامة الغذاء الدكتور حسين منصور.

وخلال اجتماع فعاليات اجتماع رئيس الحكومة مع مسؤولي المركز، تمت الإشارة إلى أنه تم بدء تشغيل منظومة “نافذة”، والتي تعد منظومة قومية من أجل إرساء آليات النافذة الواحدة لخدمة التجارة الدولية لمصر.

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كما استمع رئيس الوزراء المصرية إلى شرح حول آليات عمل “مركز الخدمات اللوجستية”، ودوره في العمل على تيسير حركة التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، اعتماداً على ما يُتيحه من مزايا تسهم في خفض زمن الافراج الجمركي.

حيث يقدم الشخص، سواء كان مستخلص الجمرك أو صاحب الرسالة، كافة المستندات الخاصة بالشحنة من خلال نقطة واحدة “النافذة الواحدة”، مما يعمل على تقليص الإجراءات من 24 خطوة إلى ثلاثة خطوات فقط، وهو ما يعمل على خفض زمن إنهاء تلك الإجراءات من أربعة وعشرين يومًا إلى ثلاثة أو سبع أيام فقط.

وأشار مسؤولي المركز، “أن منظومة النافذة الواحدة بالتعاون مع الشبكة المالية للحكومة المصرية تعمل على إتاحة عملية الإفراج، والتحصيل الإلكتروني لجميع الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المناطق اللوجستية، وهذا التطوير في الأداء تم بالتعاون بين وزارة المالية، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “MTS”، و شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية finance -E”.

وفى ختام الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي أكد على سعي الدولة المصرية إلى تطبيق الأنظمة الحديثة، بما يخدم ملف التجارة الخارجية.

وأضاف، “أن النظام الجديد سوف يُحدث نقلة نوعية في تجارة مصر الدولية، مما يساهم في العمل على رفع كفاءة عمليات الإفراج الجمركي، حيث أن هذا التطوير والتحديث يعد محور رئيسي في رؤية مصر 2030”.

وأكد أن “آلية النافذة الواحدة سوف يتم العمل على تطبيقها وتعميم هذا النظام في كافة مواقع الجمارك، مما يعمل على رفع من مستوى الأداء مختلف القطاعات الحيوية بمصر، مع تخفيض تكاليف تداول الحاويات، سواء رسوم الأرضيات، أو غرامات التأخير، التي قد تنتج عن التأخر في إجراءات الإفراج الجمركي، وهذا التخفيض في التكاليف سوف يسهم في خفض تكلفة البضائع، وبالتالي سوف يخفض في أسعارها، وهو ما يستفيد به المستهلك المصري في النهاية”.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن “تطبيق منظومة النافذة الواحدة”، يأتي كخطوة ضمن استكمال إجراءات تطوير مصلحة الجمارك، والعمل على ميكنة دورة عملها، وإعادة هيكلة وهندسة الإجراءات بها، تمهيداً لإتاحة تطبيق الإفراج اللحظي عن الواردات المصرية.

وكلـّف رئيس الحكومة بالعمل على تقييم تلك التجربة من خلال لجنة مكونة من “مجلس الوزراء المصرية”، وسؤال المتعاملين عن مدى فائدتها من تلك التجربة، وما هي ملاحظاتهم عليها، وأكد، “أن ما يهمنا في المقام الأول هو تيسير وسرعة إنهاء الإجراءات، وراحة العملاء”.

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