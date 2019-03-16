الإسكان تعلن تفاصيل طرح 25 ألف شقة خلال مايو القادم 2019

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صرحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبدالحميد، “إنه سوف يتم الإعلان عن بدء حجز 25 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي خلال شهر مايو القادم لعام 2019”.

الإسكان: سعر الوحدة 184 ألف جنيهًا مصريًا

وأوضحت مي عبدالحميد، “أنه تم تحديد سعر الوحدة السكنية بـ 184 ألف جنيهًا مصريًا، بنظام التمويل العقاري على 20 سنة، بالإضافة إلى نسبة 5% على قيمة الوحدة السكنية كوديعة صيانة، ومن المقرر إتاحة كراسات الشروط عبر مكاتب البريد، على أن يكون التقديم من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لحجز الوحدات السكنية لمشروع الإسكان الاجتماعي، تسهيلا على المواطنين.

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وأوضحت، “أن الوحدات السكنية التي من المقرر أن يتم طرحها خلال الفترة القادمة تصل مساحتها إلى 90 مترًا، وتتكون من ثلاثة غرف، وصالة، ومطبخ، وحمام”.

شروط الحصول على الوحدة السكنية المطروحة خلال مايو

يستطيع أي مواطن يمكنه التقدم من أجل الحصول على وحدة سكنية من الوحدات التي من المقرر طرحها، على أن يكون غير حاصل على شقة من الإسكان الاجتماعي، أو حصل على قطعة أرض أو أي أحد من أفراد أسرته، أو أن يكون مالكًا لسكن.

أن يكون سن الشخص الراغب في الحصول على الوحدة السكنية ما بين 21 عامًا و50 عامًا.

تم تحديد الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري بما يقارب من 1500 جنيهًا مصريًا، على أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 5700 جنيهًا مصريًا للزوج والزوجة، و4200 جنيهًا مصريًا جنيه للعازب.

وأوضحت مي عبدالحميد أن التقديم ما زال مستمرا في الإسكان الاجتماعي الحر حتى الوقت الراهن، وتم طرح ما يقرب من ثمانية عشر ألف وحدة سكنية، لكن من تقدم للحجز وصل إلى ثلاثمائة حاجز حتى الوقت الحالي.

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