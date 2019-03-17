“فورد” تلحق بركب تخفيضات أسعار السيارات خلال مارس بقيمة 50 ألف جنيه

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أعلنت شركة “أوتو جميل” الوكيل الحصري لسيارات شركة فورد الأمريكية بجمهورية مصر العربية، عن تحريك أسعار عدد من الطرازات التي تحمل علامة شركة فورد الأمريكية بسوق السيارات المحلي المصري بقيم مالية تتراوح ما بين 25 إلى 50 ألف جنيهًا مصريًا.

انضمت سيارات شركة فورد الأمريكية إلى قائمة العلامات التجارية، التي قامت بخفض أسعارها منذ بداية شهر مارس الحالي لعام 2019/ وفي مقدمتها سيارات هيونداي، وسيارات شيفروليه، سيارات شركة مازدا، و سيارات إم جي، وسيارات شيري، وسيارات جيب، وسيارات شركة جيلي، وسيارات جاك.

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وتعد هذه هي المرة الثانية التي يعلن فيها شركة “أوتو جميل” عن إدراج تخفيض على أسعار بعض فئات من السيارات فورد المتاحة بسوق السيارات المصري، منذ أن أعلنت خلال شهر يناير السابق عن تخفيضات طالت طرازات “جراند سي ماكس، وفيوجن، وكوجا”بنسب سجلت ما يقارب من 75.000 جنيهًا مصريًا.

سيارة فورد إيكو سبورت

تراجعت أسعار الفئة Base الأولى من سيارة فورد إيكو سبورت الجديدة بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 40.000 جنيهًَا مصريًا، وبذلك أصبح السعر الرسمي لتلك الفئة ما يقارب من 299.900 جنيهًا مصريًا بدلًا من 339.900 جنيهًا مصريًا.

أما الفئة الثانية “Trend”، فقد أصبح سعرها بعد التخفيض ما يقارب من 319.900 جنيهًا مصريًا لتفقد 45.000 جنيهًا مصريًا، من قيمتها بعد إجراء التخفيض عليها، والتي كانت تقدر بسعر 364.900 جنيهًا مصريًا.

أما بالنسبة إلى الفئة الثالثة Sport ، فقد انخفض سعرها إلى ما يقارب من 50.000 جنيهًا مصريًا، حيث أصبح سعرها الرسمي الجديد ما يقارب من 349.900 جنيه مقارنة بسعرها قبل التخفيض الذي كان يقدر بحوالي 399.900 جنيهًا مصريًا.

أما بالنسبة إلى الفئة الرابعة Titanium التي تعد الفئة الأعلى من “إيكوسبورت”، فقد تم تخفض السعر بقيمة تصل إلى 40.000 جنيهًا مصريًا، ليصبح سعرها الرسمي بسوق السيارات المصري ما يقارب من 384.900 جنيهًا مصريًا بدلًا من 424.900 جنيهًا مصريًا.

تقوم شركة فورد بتوفير فئة إيكو سبورت 2019 التي تنتمي إلى فئة السيارات الـ “SUV الرياضية متعددة الاستخدامات”، بمحرك ثلاثي السلندرات سعة لتر واحد، وبقوة 123 حصان، السيارات بها ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ستة سرعات.

سيارة فورد كوجا

تعد سيارة فورد كوجا الرياضية متعددة الاستخدامات من طراز السيارات الـ SUV الرياضية المتعددة الاستخدام في سوق السيارات المصري، متاح منها أربع فئات مختلفة التجهيزات، وتعمل جميع الفئات بمحرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر، بقوة 180 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

قامت وكيل سيارات فورد الأمريكية في مصر بتثبيت أسعار “الفئة Trend”، وهي الفئة الأولى عند سعر 499.900 جنيهًا مصريًا، بينما انخفضت أسعار “الفئة الثانية Sport”، بواقع 25.000 جنيهًا مصريًا، وبذلك يصبح سعرها الرسمي لها بسوق السيارات المصري ما يقارب من 549.900 جنيهًا مصريًا بدلًا من 574.900 جنيهًا مصريًا.

فقدت “الفئة Titanium الثالثة، ما يقارب 50.000 جنيهًا مصريًا من سعرها الرسمي السابق، وبعد التخفيض أصبحت السعر الرسمي ما يقارب من 599.900 جنيهًا مصريًا.

كما فقدت الفئة الرابعة ST الأعلى من فئة كوجا ما يقارب من 50.000 جنيهًا مصريًا من قيمتها السابقة ليكون سعرها الرسمي 649.900 جنيهًا مصريًأ، مقارنة بسعرها 699.900 جنيهًا مصريًا قبل إجراء التخفيض عليها.

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