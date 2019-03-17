العاصمة الإدارية تسحب 100 فدان من شركة عربية.. تعرف على الأسباب

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أعلن رئيس شركة العاصمة الإدارية اللواء أحمد زكى عابدين، عن قرار الشركة الذي أوصى بسحب 100 فدان من إحدى الشركات العربية.

وأوضح أن هذا القرار جاء بعد عدم قيام الشركة العربية باستكمال الإجراءات الخاصة بإتمام التسليم، وهو الأمر الذي دفع شركة العاصمة الإدارية الجديد إلى سحب تلك الأرض المخصصة للشركة من أجل الاستفادة منها.

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وأكد اللواء أحمد زكي عابدين، “أن إحدى الشركات العربية كانت قد تقدمت بطلب من أجل تنفيذ مشروع داخل العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها ما يقارب من 100 فدان بنظام حق الانتفاع، من أجل إقامة مول تجاري عليها”.

وأوضح أن الشركة لم تقوم باستكمال الإجراءات الخاصة بتوقيع العقد، واستلام قطعة الأرض المخصص لها.

وأضاف إلى “أن تلك الشركة لم تسدد المبالغ اللازمة من أجل توقيع الأرض منذ أكثر من عامين، وهو ما جعل شركة العاصمة الإدارية الجديدة تقرر الاستفادة من تلك الأرض التي كانت سوف تحصل عليها الشركة العربية، وإعادة طرحها مرة ثانية ضمن الطروحات الخاصة بها إلى المطورين العقاريين”.

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