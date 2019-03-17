بدء حجز الوحدات السكنية بـ “جنة” بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد بالأسبقية

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تبدأ صباح اليوم الأحد، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تمام الساعة العاشرة من صباحًا، من تلقي طلبات حجز الخاصة بالوحدات السكنية التابعة للمرحلة الثانية من مشروع جنة في مدينة القاهرة الجديدة ومدينة الشيخ زايد.

قد أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح المرحلة الثانية من مشروع جنة ما يقارب من 2184 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح ما بين 100 متر وحتى 150 مترًا، على أن يتم التقديم والحجز من خلال الموقع الإلكتروني “https://www.hdb-reservation.com”.

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سعر الوحدة السكنية بمشروع جنيه بالشيخ زايد

وتشهد مدينة الشيخ زايد، طرح ما يقارب من 1056 وحدة سكنية، يسجل سعر المتر بها ما بقارب من 11250 جنيهًا مصريًا، بنسب تميز تتراوح ما بين 1% إلى 1.6% من ثمن الوحدة السكنية المطروحة بمشروع جنه.

كما سجل سعر الوحدة السكنية التي تصل مائة متر ما يقارب من مليون و125 ألف جنيهًا مصريًا، وسجل سعر الوحدة السكنية التي تصل مساحتها إلى 130 متر ما يقارب من مليون و462 ألف جنيهًا مصريًا، وسجل سعر الوحدة السكنية التي تصل إلى 150 متر ما يقارب من مليون و 687 ألف جنيهًا مصريًا.

سعر الوحدة السكنية بمشروع جنيه بالقاهرة الجديدة

سجل سعر المتر في الوحدات السكنية المطروحة في مدينة القاهرة ما يقارب من 9700 جنيهًا مصريًا، حيث يجرى طرح ما يقارب من 1128 وحدة سكنية، بنسب تميز تراوحت ما بين 1% و1.6% من ثمن الوحدة السكنية.

سجل سعر الوحدة التي تبلغ مساحتها ما يقارب من 100 متر، سعر 970 ألف جنيهًا مصريًا، وسجل سعر الوحدة السكنية التي تصل مساحتها ما يقارب من 130 متر ما يقارب من مليون و261 ألفًا جنيهًا مصريًا، وسجل سعر الوحدة السكنية التي تصل مساحتها إلى 150 متر ما يقارب من مليون و455 ألفًا جنيهًا مصريًا.

وتقع الوحدات السكنية المطروحة في مدينة القاهرة الجديدة بمنطقة الجمعيات القائمة بالقرب من طريق القاهرة/ العين السخنة، بينما تقع وحدات السكنية في مشروع جنيه القائمة في مدينة الشيخ زايد بمنطقة الثورة الخضراء، بالقرب من طريقة النزهة.

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