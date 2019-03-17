إنجرام مايكرو كلاود تبتكر من أجل توسيع المنظومة، وتحسين التجربة الرقميّة للعملاء

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أعلنت اليوم شركة “إنجرام مايكرو” عن الجيل المقبل من أسواق “إنجرام مايكرو كلاود”، مع إضافة خصائص ووظائف ومصادر جديدة مصمّمة لمساعدة الشركاء في مجال التكنولوجيا وبائعي البرمجيّات المستقلّين لتحقيق المزيد بموارد أكثر. وبإلهام من تعليقات الشركاء، تقوم التحسينات الجديدة بتبسيط وتوحيد العمليّات، وزيادة الكفاءة والفعاليّة في المبيعات والتسويق، وفي النهاية تسهيل الوضع على الشركاء في مجال التقنيّة وبائعي البرمجيّات المستقلّين ليقوموا بتنمية أعمالهم بشكلٍ مربح باستخدام سوق “إنجرام مايكرو كلاود”.

ونجد ضمن التحسينات والخصائص الرئيسيّة المتوافرة اليوم كجزءٍ من سوق “إنجرام مايكرو كلاود” ما يلي:

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“إنجرام مايكرو كونيكت” – بدعم من “كلاود بلو”، تُشكّل “إنجرام مايكرو كونيكت” وحدة رقميّة سهلة الاستعمال تقدّم طريقة سريعة وميسورة التكلفة لنشر وإدارة ودعم خدمات السحابة إلى عدد يصل إلى 200 ألف شريك في مجال التكنولوجيا باستخدام سوق “إنجرام مايكرو كلاود”. وتقوم “إنجرام مايكرو كونيكت” بتبسيط ومكننة التوزيع عبر تأمين أدوات نشر قويّة، والتعاقد الرقمي، والتوجيه المتعدد الأسواق، وأدوات ابتكار محتوى المبيعات والتسويق.

تجربة جديدة للعملاء – واجهة جديدة وحديثة لسوق “إنجرام مايكرو كلاود” تتميّز بواجهة محدثة وصديقة للمستخدم تسهّل إيجاد وتصفح وشراء خدمات السحابة على الشركاء في مجال التقنيّات بالتزامن مع تبسيط إدارة شؤون العملاء النهائيين.

محور للمبيعات والتسويق – مجموعة رقميّة أولى من نوعها في القطاع للشركاء في مجال التقنيّات مصمّمة للمساعدة على التثقيف وتمكين فرق البيع حول خدمات السحابة، مع تأمين نماذج جاهزة عن الحملات وأدوات تسويق قيّمة للمسوّقين. ويتيح المصدر الإضافي وجهة واحدة لاستكشاف والاطلاع على خدمات السحابة، وابتكار وتنفيذ حملات تسويقيّة، وتكييف المبيعات، والوصول إلى آراء حول القطاع ليكونوا الأخصائيّين في مجال السحابة للعملاء.

سوق واجهة برمجة التطبيقات – واجهة جديدة لبرمجة التطبيقات تسمح للشركاء في مجال التقنيّات بالدمج السريع لواجهة متاجرهم عبر الإنترنت، وإدارة العلاقة بالعملاء، وأنظمة إصدار الفواتير في سوق “إنجرام مايكرو كلاود”. ونتيجةً لذلك، أصبح حاليّاً بإمكان الشركاء في مجال التقنيّات الذين يستخدمون سوق السحابة أن يقوموا بإدارة ومكننة الطلبات والفواتير؛ وابتكار وإدارة حسابات العملاء والمستخدمين والاشتراكات؛ واسترجاع بينات الفواتير التي يمكن استعمالها لإصدار الفواتير للعملاء النهائيّين.

وقال طارق فوزي، نائب رئيس قسم إدارة المنتجات السحابية في شركة “إنجرام مايكرو”، في هذا السياق: “قامت ’إنجرام مايكرو‘ بتعزيز تجربة شركائنا في مجال التقنيّات وبائعي البرمجيّات المستقلّين مع سوق ’إنجرام مايكرو كلاود‘ ما يسمح لهم بتحقيق المزيد بموارد أكثر، والاستفادة من الفرص المتنامية التي تستمرّ السحابة بتأمينها. وترتبط هذه التحسينات، بدعم من ’كلاود بلو‘، بالرؤية الشاملة لمنصّة ’إنجرام مايكرو‘ من أجل تزويد عملائنا بمنصّة رقميّة واسعة النطاق، والوصول إلى منظومة لامتناهية، وخدمات موثوقة للأسواق”.