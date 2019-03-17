سعر الدولار تنخفض ببنكين.. وترتفع في ثالث مع بداية تعاملات اليوم

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انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملة المصرية “الجنيه”، في بنك أبوظبي الإسلامي ، وبنك التعمير والإسكان مع بداية تعاملات، اليوم الأحد، مقارنة بمستوى سعر صرف الدولار خلال تعاملات مساء الخميس السابق، بينما ارتفع سعر صرف الدولار ببنك البركة، واستقر في سبعة بنوك أخرى.

انخفاض سعر صرف الدولار ببنكين

انخفض سعر صرف الدولار بقيمة 3 قروش، بمصرف أبوظبي الإسلامي، حيث سجل سعر الشراء ما يقارب من 17.40 جنيه، وسجل سعر البيع ما يقارب من 17.45 جنيهًا.

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كما هبط سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار” ببنك التعمير والإسكان بقيمة قرشًا واحدًا ، حيث سجل سعر الشراء ما يقارب من 17.35 جنيه، وسجل سعر البيع ما يقارب من 17.45 جنيه.

ارتفع سعر صرف الدولار ببنك البركة

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي بقيمة 4 قروش ببنك البركة، وسجل سعر الشراء ما يقارب من 17.40 جنيه، وسجل سعر البيع ما يقارب من 17.50 جنيه.

استقر سعر الدولار بـ 7 بنوك

كما استقر سعر العملة الأمريكية “الدولار” في سبعة بنوك آخرين، في البنك الأهلي، وبنك مصر، والبنك العربي الأفريقي، والبنك التجاري الدولي، وبنك كريدي أجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك الإسكندرية عند سعر الشراء ما يقارب من 17.35 جنيه، وسجل سعر البيع ما يقارب من 17.45 جنيه.

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