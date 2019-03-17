“الإسكان” تطرح ٢٥ ألف وحدة سكنية بنظام التقسيط على ٢٠ سنة

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صرح هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، والمتحدث باسم وزارة الإسكان، اليوم الأحد، الموافق ١٧ مارس، إن وحدا الإسكان الاجتماعي الاي تم الإعلان عنها أمس بسعر 184 ألف جنيه ضمن مشروع الوزارة للإسكان الاجتماعي كائنة بمدن ومحافظات الصعيد فقط.

وأكد أن حجز تلك الوحدات موجه فقط لمواطنين في مدن الصعيد، لافتًا إلى أنها ليست موجودة في مدن 6 أكتوبر أو العبور أو 15 مايو، خصوصا وأن أخر سعر تم طرحه لوحدات الإسكان الاجتماعي في الإعلان العاشر وصل إلى 225 ألف جنيه للوحدة الـ90 مترًا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه سيتم لاحقا إعلان أسماء مدن ومحافظات الصعيد التي تتوفر بها الوحدات بالتفصيل وموعد الحجز.

وكانت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، قد أعلنت أمس السبت، أن في مايو المقبل سيتم الإعلان عن بدء حجز 25 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي .

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فيما أوضحت “عبدالحميد” أنه تم تحديد سعر الوحدة السكنية في هذا الطرح ب 184 ألف جنيه، على أن يكون السداد بنظام التمويل العقاري على 20 سنة، وإضافة 5% على ثمن الوحدة وديعة صيانة. مشيرة إلى آنه من المقرر إتاحة كراسات الشروط في مكاتب البريد، لكن تسهيلا على الحاجزين سيكون التقديم من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي.

وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن مساحة الوحدات التي سيتم طرحها هي ٩٠ مترًا، تتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.

وحول شروط الحجز في هذا الإعلان، أشارت مي عبد الحميد أنه يشترط ألا يكون المواطن المتقدم للحجز ممن حصلوا على شقة من الإسكان الاجتماعي أو قطعة أرض أو أي أحد من أفراد أسرته، أكذاك لا يكون مالكا لسكن، كما يشترط أن يكون سنة بين 21 عامًا و50 عامًا.

وفيما يخص دخل المواطن الحاجز للوحدة السكنية، وضع الإعلان بعض المعايير حول الدخل الشهري للمتقدمين، حيث قالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه تم تحديد الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1500 جنيه، بشرط أن يكون الحد الأقصي لصافي الدخل الشهري 5700 جنيه للزوج والزوجة، و4200 جنيه للعازب.

وعلى صعيد أخر ،أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى أن التقديم ما زال مستمرا في مشروع الإسكان الاجتماعي الحر حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم طرح 18 ألف وحدة تقريبا ، لكن من تقدم للحجز هم 300 حاج فقط حتى الآن.